Кулеба сказал, когда Украина может получить приглашение в НАТО

Дмитрий Кулеба высказался относительно украинского членства в НАТО. Глава МИД заявил, что наша страна заслуживает того, чтобы получить приглашение в Альянс уже сейчас.

Министр иностранных дел подчеркнул, что достаточно политической воли западных лидеров, чтобы Украина получила приглашение уже сегодня. Дипломат отметил, что этот вопрос остается на повестке дня, его постоянно поднимают на переговорах с партнерами, прежде всего с США.

Смотрите также Сбивание ракет на границах Украины: в НАТО ответили на предложение польского министра

Еще до начала саммита

В то же время Кулеба отметил, что речь идет не о немедленном вступлении Украины в НАТО, а лишь о приглашении, что станет сигналом политической ясности.

Я четко вижу возможность, чтобы это произошло перед саммитом НАТО в Нидерландах в 2025 году,

– заявил Кулеба.

К слову, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что Украина присоединится к НАТО только в границах 1991 года.

Ранее президент Чехии Петр Павел допустил вступление нашего государства в Альянс с частью оккупированной территории.