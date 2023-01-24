После заявления Эрдогана: Финляндия уже не исключает завершения вступления в НАТО отдельно от Швеции

После начала полномасштабного вторжения Швеция и Финляндия решили подать заявки на членство в Североатлантическом альянсе. По мнению европейских чиновников, конечно, было бы хорошо, если бы оба государства одновременно стали членами НАТО. Однако между Стокгольмом и Анкарой существует конфликт.

Турецкий президент Эрдоган выступает против вступления Швеции в Альянс, и пока ничего не указывает на то, что он может изменить свою позицию. Как отмечает одно из финских изданий, в Хельсинки уже допускают, что Финляндия может вступить в НАТО отдельно от Швеции.

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Турция блокирует процесс членства Швеции в НАТО из-за протестов в стране

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отметил, что напряжение между Стокгольмом и Анкарой из-за провокационных акций протеста углубляется все больше. Возможно, Финляндии придется задуматься о завершении процесса вступления отдельно, если ратификация вступления Швеции будет затягиваться еще длительное время. В то же время высокопоставленный чиновник акцентировал, что занимать позицию по этому вопросу еще рано.

Только Венгрия и Турция до сих пор не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции на выступление в НАТО. Если у Венгрии нет каких-либо конкретных условий, то Анкара имеет немало претензий

к Швеции. Они касаются того, что в стране много политических оппонентов турецких властей – то есть курдских активистов. Турция уже не один год требует выдачи лиц от Стокгольма, которых считает "террористами".

Кроме того, глава МИД Финляндии прокомментировал недавние антитурецкие протесты в Швеции. Собственно, на одной из акций активисты выставили повешенное чучело Эрдогана, а на другой сожгли Коран. В Анкаре после этого заявили, что Швеции с таким отношением не стоит надеяться на ратификацию заявки.

Эти протестующие играют с безопасностью Финляндии и Швеции,

– сказал Хаависто.

Какова позиция США по этому вопросу

Недавно представитель Госдепартамента США Нед Прайс после новостей о митингах в Швеции и реакции Турции сказал, что Финляндия и Швеция полностью готовы к членству в НАТО, несмотря на заявления Эрдогана. Об этом сообщила "Европейская правда".

Вы знаете нашу позицию по Финляндии, Швеции и их вступлению в НАТО. Вы это слышали от администрации, вы слышали это от членов Конгресса. Мы решительно поддерживаем их кандидатуры на вступление в НАТО. Финляндия и Швеция готовы вступить в Альянс,

– сказал он.

В то же время чиновник подчеркнул, что обе страны готовы присоединиться к НАТО благодаря своим военным возможностям и давнему партнерству в области безопасности. Он добавил, что за событиями в Швеции могут стоять люди, намеренно пытающиеся ослабить единство между европейскими партнерами.