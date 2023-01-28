Из-за сожжения Корана: процесс вступления Швеции в НАТО приостановился

Только за один месяц в Стокгольме прошли две провокативные акции против Турции. Однако после последней, на которой сожгли Коран, в Анкаре подчеркнули, что не будут поддерживать вступление Швеции в НАТО.

После этого заявления процесс вступления в Альянс для этого государства действительно временно приостановился. Об этом рассказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

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Швеция надеется на вступление в 2023 году

Он сообщил, что Турция приостановила трехсторонние переговоры со Швецией и Финляндией о ратификации их заявок на членство в НАТО и заявила, что говорить об этом бессмысленно.

Однако, несмотря на позицию Анкары, Бильстрем считает, что процесс вступления в НАТО не остановился полностью. Поэтому шведское правительство намерено и дальше продолжать выполнять меморандум, существующий между этими тремя государствами. Более того, Стокгольм очень близок к выполнению всех пунктов, содержащихся в соглашении.

Министр иностранных дел подчеркнул, что правительство его страны надеется, что Швеция сможет присоединиться к НАТО уже в июле 2023 года. Однако решать, когда ратифицировать соглашение, должна именно Турция.

Что привело к обострению отношений

11 января в Стокгольме прошла провокативная акция против Турции, на которой курдская организация "Комитет Рожевы" вблизи мэрии Стокгольма повесила вверх ногами чучело. Оно символизировало президента Турции Реджепа Эрдогана. Во время акции ее организаторы назвали Эрдогана диктатором и призвали его уйти в отставку.

Такая затея оказала влияние на отношения двух стран. Турция тогда подчеркнула, что ожидает сотрудничества и требует установить виновных в инциденте, а МИД страны вручил Анкары послу Швеции Стаффану Херрстрему. Именно тогда впервые в 2023 году глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Стокгольм "определиться" и отметил, что "террористическая организация "минирует" путь Швеции в НАТО".

Через 10 дней в Стокгольме прошла еще одна акция протеста. В этот раз организаторы акции, в частности, выступали против пути Швеции в НАТО. Именно во время нее лидер датской ультраправой политической партии "Жесткая линия" сжег экземпляр Корана.

Отметим, что, по мнению эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, в этой акции президент Турции увидел информационный повод, чтобы снова "выторговать" себе определенные преференции. "Как он это сделал в прошлый раз, когда выторговал в Финляндии и Швеции уступки по вопросу курдов и признанию их террористами. И поэтому он понял, что такую прямую провокацию упускать нельзя", – подчеркнул он.