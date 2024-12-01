Вступит ли Украина в ЕС до 2030 года: новый председатель Евросовета высказал свою позицию

Европейский Союз поражен тем, насколько Украина во время войны, смогла провести большинство из важнейших реформ по вступлению в блок. Там также уверены, что наше государство сможет быстро достичь критериев для членства в ЕС.

Об этом заявил новый председатель Европейского Совета Антониу Кошта во время брифинга по результатам встречи с Владимиром Зеленским в Киеве, передает 24 Канал.

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Что сказал Кошта о вступлении Украины в ЕС

Антониу Кошта отметил, что расширение Европейского Союза – это самая большая инвестиция в геополитическом плане. Европейский политик отметил, что это не просто залог справедливого и длительного мира в Украине, но это также безопасный мир в Европе.

"Это геополитическое решение. И это означает, что, конечно, мы можем говорить о критериях, о принятии, мы говорим об этих процессах, но, со всем тем, нам, как Европейскому Союзу и Украине, это дает ощущение того, что все эти вещи, они являются неотложными", – сказал он.

Председатель Европейского Совета также подчеркнул, что члены ЕС чрезвычайно поражены тем, насколько Украина во время войны, смогла провести большинство из важнейших реформ.

И на самом деле это впервые в истории Европейского Союза, когда страна-кандидат во время войны готовится к принятию (в ЕС – 24 Канал). И мы вместе работаем над этим вопросом очень плодотворно, очень близко для того, чтобы обеспечить результат хороший для Украины, Европы, и для всех стран-членов,

– сказал Кошта.

Он также отметил, что Марта Кос, новоназначенная комиссар по вопросам расширения очень тесно и очень много работает с украинской командой, для того, чтобы подготовить и достичь решения о принятии нашего государства в ЕС.

Кроме того, по словам Антониу Кошти, в следующее полугодие ЕС откроет два новых кластера для переговоров с Украиной о вступлении.

Председатель Европейского Совета подчеркнул, что в ЕС есть политическое желание помочь Украине соответствовать всем критериям для вступления. Он также выразил уверенность, что способность Украины в достижении результатов этого процесса можно получить как можно скорее.