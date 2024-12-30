Исторический год: как Украина приблизилась к членству в ЕС

2024 год – действительно исторический для нашего евроинтеграционного будущего. В июне приняли официальное решение о старте переговорного процесса, а также была одобрена переговорная рамка для Украины. Что ждет Украину на пути евроинтеграции в 2025 году – расскажем далее.

Украине не пришлось ждать

Все эти процессы произошли быстро, поскольку в ЕС сейчас есть политическая воля демонстрировать прогресс в рамках переговорного процесса. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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С Западными Балканами не было такой готовности. В Албании и Северной Македонии переговорная рамка была принята в 2020 году, но по разным политическим причинам переговоры были начаты аж через 2 года – в 2022 году.

У нас такого не было. Еще до официального старта переговоров, который состоялся 25 июня этого года, мы уже начали проходить скрининг законодательства. Наше решение об официальном старте переговоров приняли одновременно с переговорной рамкой. Этот процесс не был разделен, и нам не пришлось ждать как нашим партнерам по расширению.

Также в этом году мы избежали блокировок переговорного процесса со стороны европейских стран с использованием права вето во время голосований в Европейском Совете. Сейчас мы находимся в так называемом периоде "европейского медового месяца", который может закончиться в любой момент.

Удачный старт

Если анализировать этот год со стороны Украины, то можно сказать, что мы сделали хороший старт в переговорном процессе. Мы начали скрининг – так называемую проверку законодательства в рамках 1-го кластера. Он охватывает фундаментальные реформы – судебную, антикоррупционную, реформу государственного управления. В начале 2025 года Еврокомиссия должна выдать отчет о его результатах. Получение этого отчета – одно из важных условий для открытия переговоров в рамках этого кластера.

Второе важное условие – это разработка трех дорожных карт в сферах юстиции, верховенства права, функционирования демократических институтов и государственного управления.

В этом году Украина завершила работу над ними и в следующем году должно состояться их утверждение всеми 27 странами-членами ЕС. Только после этого 1-й кластер будет считаться официально открытым.

Почему этот старт получился удачным? Процесс разработки дорожных карт и подготовка документов для Еврокомиссии для проведения скрининга требуют значительных усилий со стороны страны-кандидата на вступление в ЕС, однако это не является самой сложной задачей. Поскольку на этом этапе страна просто разрабатывает документы в виде дорожных карт, для этого важно скоординировать работу профильных специалистов.

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Гораздо сложнее – приступить к непосредственному выполнению задач, которые сформулирует Еврокомиссия для Украины после утверждения этих дорожных карт. Здесь координационных усилий будет недостаточно, поскольку потребуются достаточные кадровые ресурсы и политическая воля для выполнения сложных политико-правовых реформ, которые мы не смогли завершить еще со времен независимости.

Вызовы на пути евроинтеграции

Кроме достижений, конечно, есть вызовы, с которыми мы столкнулись в этом году и которые придется преодолевать в следующем году. Они связаны с институциональной структурой переговорного процесса, которая включает в себя:

команду переговорщиков, которые являются заместителями министров;

межведомственную рабочую группу, которая является координационным органом для переговорщиков;

36 рабочих групп, которые возглавляют главы переговорных групп и являются одновременно переговорщиками.

Сейчас эта структура построена по политическому принципу, когда все члены переговорной команды занимают политические должности – заместители министров. Это хорошая идея для принятия сложных решений во время переговорного процесса. Политическая воля очень важна, но параллельно существует риск того, что эти заместители министров могут быть уволены из-за смены министра одного из министерств или смены всего правительства.

Если сложатся такие обстоятельства, что изменится все правительство – мы за один день сможем потерять всю переговорную команду. Такая потеря может затормозить наш переговорный процесс на один – два года.

Важно обеспечить институциональное постоянство переговорного процесса благодаря введению должностей заместителей глав переговорных групп на уровне руководителей директоратов политик в министерствах.

Переговорщики, которые являются заместителями министров, возглавляют переговорные группы, которых у нас есть 36. Заместителей они пока не имеют, поскольку у нас не завершена реформа государственного управления и не созданы во всех министерствах директораты политик.

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Все что сейчас есть – это секретари рабочих групп, которые представляют Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции.

Эти люди будут хранить информацию о переговорном процессе, но они не смогут отвечать за приближение законодательства в конкретном секторе и вести переговоры с бизнесом по поводу переходных периодов.

За эту работу должен отвечать государственный служащий высокого уровня в конкретном министерстве. Именно на этом уровне мы сможем обеспечить устойчивость переговорного процесса. Важно завершить реформу государственного управления. Все коллеги, которые работают над евроинтеграцией, это осознают и на своих уровнях делают сверхусилия по этой важной реформе.

Сверхусилия действительно показали свой результат, начиная с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину и заканчивая последними днями этого года.

Евроинтеграция в громадах

Европейская интеграция становится ближе и к общинам. В этом году президент начал инициативу в рамках Конгресса местных и региональных властей, и одна из рабочих групп призвана заниматься приближением процесса евроинтеграции для общин и территории, налаживанием сотрудничества с европейскими партнерами, созданием городов и регионов побратимов. Также важным является изучение иностранного языка, чтобы общины могли самостоятельно общаться с партнерами, участвовать в грантах и конкурсах, ездить за границу для участия в международных конференциях на уровне ЕС.

Важными результатами работы этой группы я бы отметила большое количество евроинтеграционных законов, которые были запланированы как приоритетные и уже проголосованы во втором чтении, а также открытый диалог, который позволил найти и понять проблемы, выделить потребности, найти решение для общин. Это касается и бизнеса, и социальной сферы, и гуманитарной сферы, иногда даже безопасности и обороны.

Поэтому продолжим работать в таком формате в грядущем 2025 году, рассчитывая на новые достижения и сотрудничество с общинами. Напомню, что это подчеркивает успешную реформу – реформу децентрализации власти, финансов, полномочий на местах.

Сколько денег ЕС выделил Украине

Отдельно поговорим о финансах. 130 миллиардов евро выделил Евросоюз на общую поддержку Украины от начала полномасштабного вторжения, а именно:

1,5 миллиарда евро из доходов от российских обездвиженных активов;

19,6 миллиарда евро через Ukraine Facility;

47,3 миллиарда евро военной помощи вместе с 6,1 миллиарда евро через европейский инструмент поддержки мира;

717 миллиардов евро на покрытие потребностей людей, которые спасаются от войны;

2 миллиарда евро поддержки энергетической безопасности;

114 миллионов евро для восстановления школ и приобретения школьных автобусов;

320 миллионов евро предоставлено ЕС и его государствами-членами для гуманитарного разминирования вместе с 21,5 миллиона евро из бюджета ЕС.

Я еврооптимистка. Верю в то, что мы сможем выполнить наши обязательства до 2029 года. Хочу отметить лидерство президента в этом процессе, Сил обороны, а также украинской нации – каждого и каждой на своем месте! Спасибо также за сотрудничество с командой Ольги Стефанишиной, Правительственного офиса по евроинтеграции и общественного сектора, а также всех международных неправительственных организаций.

Сейчас в составе Еврокомиссии и Европарламента есть много друзей Украины, которые будут способствовать нашему "пути домой"!