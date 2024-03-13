Как Евросоюз оценивает реформы в Украине: в Еврокомиссии дали мощный ответ

Еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия в целом положительно оценивает реформы, которые выполнила Украина. Впоследствии детальную оценку выполнения четырех необходимых рекомендаций Еврокомиссия представит Совету ЕС.

Эту оценку представят в устном формате. Об этом Шефчович заявил во время пресс-конференции по результатам заседания Коллегии Еврокомиссии, передает корреспондентка 24 Канала.

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В Еврокомиссии высказались относительно реформ в Украине

Еврокомиссар подчеркнул, что Украина прилагает много усилий и работает в сложных условиях. По его словам, ранее Киеву порекомендовали поработать еще над четырьмя пунктами, которые необходимы для начала переговоров о вступлении.

Два из них были связаны с офисами НАБУ – увеличение штата и расширение полномочий этого офиса. И еще несколько законов находятся на рассмотрении – о лоббировании и национальных меньшинствах. Я бы сказал, что все было оценено очень положительно,

– сказал еврокомиссар.

На вопрос приняла ли Украина все необходимые меры по расширению прав национальных меньшинств, Шефчович ответил, что Киев еще работает над этим.

"Я думаю, что это один из вопросов, который еще не решен. Но мы знаем, что здесь также был достигнут значительный прогресс", – сказал он.

ЕС может вскоре предложить рамки для вступления Украины

Журналисты издания Bloomberg, со ссылкой на слова вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, заметили, что Европейский Союз планирует предложить рамки переговоров о вступлении Украины в ЕС уже на этой неделе. Это произошло после того, как Украина выполнила 4 дополнительные рекомендации ЕС о начале переговоров о вступлении.

По данным издания, переговорные рамки определяют руководящие принципы и основы переговоров о вступлении в ЕС. Европейский Совет должен представить эти рамки в начале переговоров. Кроме того, Европейская Комиссия инициировала тщательный анализ с целью оценки соответствия украинского законодательства законодательству ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль тем временем заявил, что Украина быстро движется к членству в ЕС. В частности, он отметил, что наше государство ожидает переговорную рамку со стороны Еврокомиссии уже в марте 2024 года.

Ожидается, что Еврокомиссия представит Совету ЕС устную оценку для Украины на следующей неделе. Как пойдет процесс дальше – зависит от Совета Евросоюза.