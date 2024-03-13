Цю оцінку представлять в усному форматі. Про це Шефчович заявив під час пресконференції за результатами засідання Колегії Єврокомісії, передає кореспондентка 24 Каналу.

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У Єврокомісії висловилися щодо реформ в Україні

Єврокомісар наголосив, що Україна докладає багато зусиль і працює у складних умовах. За його словами, раніше Києву порекомендували попрацювати ще над чотирма пунктами, які є необхідними для початку переговорів про вступ.

Два з них були пов'язані з офісами НАБУ – збільшення штату та розширення повноважень цього офісу. І ще кілька законів знаходяться на розгляді – про лобіювання та національні меншини. Я б сказав, що все було оцінено дуже позитивно,

– сказав єврокомісар.

На питання чи вжила Україна всі необхідні заходи щодо розширення прав національних меншин, Шефчович відповів, що Київ ще працює над цим.

"Я думаю, що це одне з питань, яке ще не вирішене. Але ми знаємо, що тут також було досягнуто значного прогресу", – сказав він.

Зверніть увагу! Очікується, що Єврокомісія представить Раді ЄС усну оцінку для України наступного тижня. Як піде процес далі – залежить від Ради Євросоюзу.

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