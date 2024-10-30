В Еврокомиссии назвали срок, когда Украина может стать членом ЕС

Украина уже в ближайшие годы может стать полноправным членом Европейского Союза. Это может произойти уже к 2029 году.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгеи на пресс-конференции в Брюсселе по случаю презентации отчета о расширении ЕС, пишет DW.

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Украина может присоединиться в ЕС до 2029 года

Варгеи отметил, что для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан создали дополнительные инструменты, чтобы помочь им ускорить проведение необходимых реформ для вступления в Евросоюз.

Эти инструменты называются "План роста", "План Украины", в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы все подготовить и стать членом ЕС до конца следующего мандата Европейской Комиссии,

– рассказал еврокомиссар.

Стоит отметить, что мандат новой Европейской комиссии, которая обновилась после выборов в Европарламент в этом году, будет иметь полномочия до конца 2029 года.

К слову, ранее издание Financial Times отмечало, что Еврокомиссия в своем отчете о прогрессе интеграции Украины и Молдовы в ЕС не предоставит официальных рекомендаций о продвижении в процессе вступления в блок. Однако в отчете отметят, что Киев и Кишинев все же имеют наибольший успех на пути к членству в ЕС.