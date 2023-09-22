Еврокомиссия будет советовать начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС, — Bloomberg

До конца года Еврокомиссия на основе реформ, проведенных Украиной, должна решить начинать или нет процесс переговоров по вступлению нашей страны в ЕС. В СМИ утверждают, что следует ожидать зеленого света.

Там уверяют, что уже в октябре Еврокомиссия примет положительное решение о будущем Украины в ЕС.

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"Зеленый свет" от ЕС

Европейская комиссия будет рекомендовать начать многолетний процесс вступления, однако потребует от Киева прогресса в некоторых приоритетных сферах, в частности, коррупции. После того, как от исполнительного органа ЕС прозвучит добро, лидеры стран Евросоюза должны будут подписать эту рекомендацию, что, вероятно, произойдет на саммите в декабре.

Далее Украина должна будет завершить реформы, а также привести в соответствие с европейским собственное законодательство в более чем 30 сферах. Чтобы обеспечить все критерии, необходимые для членства, ей потребуется не менее 10 лет, отмечает издание.

Напомним, летом 2023 года Еврокомиссия дала устную оценку усилиям Украины на пути к членству. Чтобы начать обсуждение вступления нашей страны в ЕС, она должна выполнить семь рекомендаций. В июне евродепутаты отметили, что ей удалось в полной мере выполнить только две – реформацию ключевых органов судебной власти и принятие закона в сфере медиа.

Фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что "увидела большие успехи, которые Украина уже сделала после того, как мы предоставили ей статус кандидата".

На днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уточнил, что парламент принял 99,9% законопроектов, которых требовал ЕС для начала переговоров о вступлении. А вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о прогрессе Украины в исполнении семи рекомендаций.

Почему ЕС может сказать Украине "да"