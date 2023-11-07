Выполнила ли Украина критерии кандидата на вступление в ЕС: СМИ узнали оценку Еврокомиссии
Источник:"Радио Свобода"
Европейская комиссия 8 ноября обнародует отчет с оценкой реформ в Украине для начала переговоров о вступлении в ЕС. По данным СМИ, Украина выполнила более половины шагов, которые нужны для старта переговоров.
В распоряжении журналистов "Радио Свобода" оказался внутренний документ Еврокомиссии по Украине. В нем говорится, что Еврокомиссия считает полностью выполненными 4 из 7 критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
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Какие критерии Украина выполнила
По данным журналистов, завершенными считается выполнение следующих критериев:
- внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
- завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета правосудия и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и одобрении стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;
- реформа медиаотрасли – приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.
Какие критерии не выполнила Украина
В то же время другие три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему выполнению.
В частности, завершенным полностью не считается дальнейшее усиление борьбы с коррупцией. В рамках этого шага Еврокомиссия ожидала, в частности, назначения нового руководителя САП и директора НАБУ.
В документе Еврокомиссии говорится, что "Украина все же должна принять закон об увеличении штатного расписания НАБУ и изъять из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничения полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами для вступления в государственную службу".
Что касается ограничения чрезмерного влияния олигархов, то сказано, что "Украине все же следует одобрить закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами".
В части реформы законодательства о нацменьшинствах, согласно рекомендациям Венецианской комиссии, напоминается, что выполнены не все из них.
Еврокомиссия отмечает необходимость внедрить остальные замечания, упомянутые "в заключении от июня 2023 года и его дальнейшему выводу от октября 2023 года, в частности путем внесения изменений в законы о государственном языке, СМИ и образовании".
Когда могут стартовать переговоры
- Заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук сообщила, 8 ноября Еврокомиссия даст оценку выполнением Украиной критериев для начала переговоров о вступлении в ЕС.
- В то же время, она отметила, что в середине декабря состоится заседание Европейского совета, на котором будет приниматься политическое решение о том, начинать ли переговоры о вступлении Украины в ЕС.
- Евгения Кравчук отметила, что Украина рассчитывает на политическую поддержку. Также она подтвердила, что парламенту в ноябре – декабре придется проголосовать дополнительные решения, в частности, об образовании нацменьшинств и антикоррупционных законопроектах.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Верховной Раде заявила, что процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС может начаться уже в текущем году.
- Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что Украина пыталась максимально быстро выполнять рекомендации Еврокомиссии, чтобы сделать возможным политическое решение для открытия переговоров по членству в ЕС.