"Они на правильном пути": Еврокомиссия представила устную оценку реформ в Украине

Еврокомиссия представила промежуточную оценку по выполнению семи рекомендаций, необходимых для начала переговоров о вступлении. В настоящее время в полной мере Украина выполнила две рекомендации.

Об этом сообщил еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи во время пресс-конференции в Стокгольме, проведенной после неформального заседания министров европейских дел. О значимости этого отчета, успехах со стороны Киева и перспективах вступления, оценке Молдовы и Грузии – рассказывает корреспондент 24 Канала из Брюсселя.

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Что означает устная оценка Еврокомиссии?

Устный промежуточный отчет от Еврокомиссии поможет государствам-кандидатам понять, где нужно усилить реформы, чтобы получить положительные результаты в октябре. Отметим, годовой отчет о прогрессе в выполнении рекомендаций от Еврокомиссии ожидается в октябре этого года. До этого момента у страны еще есть время провести реформы, необходимые для начала переговоров о вступлении.

Это возможность для Комиссии уже сейчас предоставить Украине обратную связь по поводу шагов, которые она сделала для выполнения приоритетов, определенных Комиссией около года назад. Никто не ожидал от Украины, что она выполнит все на 100%, поскольку Украина проводит реформы на фоне жестокой войны со стороны России,

– объяснила старший политический аналитик Центра европейской политики Аманда Пол.

Эксперт отметила, что промежуточный отчет – это возможность для Комиссии быть достаточно точной в своих формулировках относительно того, что Киеву еще предстоит сделать, чтобы выполнить эти семь приоритетов. Шведская министр по вопросам ЕС Джессика Росвалл во время пресс-конференции заявила, что промежуточный отчет от Еврокомиссии поможет нашему государству сохранить импульс реформ в чрезвычайно сложное время.

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи отметил, что во время осмотра в октябре, Еврокомиссия обратит внимание не только на те критерии, которые были представлены сегодня. Он подчеркнул, что странам-кандидатам следует продолжать выполнять рекомендации.

"Из дебатов, которые мы провели, было очень ясно, что государства-члены, конечно, хотели бы видеть все эти критерии выполненными. Я надеюсь, судя по результатам работы этих стран, что этого еще можно достичь. Как я уже говорил в октябре, это будут не единственные критерии, по которым мы будем оценивать работу", – объяснил журналистам еврокомиссар Варгеи в четверг.

Устный отчет от Еврокомиссии предусматривает оценку рекомендаций, определенных в прошлом году. То есть во внимание не принимались все критерии, необходимые для вступления в ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Верге объяснил, что в документе выделили 5 категорий. Отсутствие прогресса означает, что страна не приступила к рекомендациям, ограниченный прогресс – выполнение рекомендаций началось, но находится на ранней стадии. Категория всеобщего прогресса предполагает, что меры были приняты, однако важные шаги еще не выполнены. Хороший прогресс означает выполнение более 50% критериев, когда важные меры уже приняты, однако некоторые еще не воплощены. Пятая категория "выполнено" предоставляется в случае принятия всех необходимых мер.

Промежуточная оценка Еврокомиссии: над чем еще нужно работать Украине?

Согласно устной оценке Еврокомиссии, Украина выполнила две из семи рекомендаций – реформация ключевых органов судебной власти и принятие закона в сфере медиа, полностью соответствующей Директиве ЕС об аудиовизуальных медиа-услугах. Министр по делам ЕС Швеции Джессика Росвалл заявила, что за последний год Украина сделала значительный шаг вперед. Она отметила новый законопроект о Конституционном суде, новый закон о медиа, закон о рекламе, назначение руководителей антикоррупционных органов.

Мы также приветствуем усилия Украины по принятию нового закона о декларировании активов, и это свидетельствует о том, что украинское правительство готово сделать больше для проведения существенных реформ с целью повышения прозрачности и борьбы с коррупцией,

– сказала шведская министр во время пресс-конференции.

Реформы Конституционного суда должны продолжаться, в частности, Киев должен внести поправки в процедуру отбора судей Конституционного Суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и начать отбор.

"Прогресс в выполнении других шагов идет по графику, как мы говорим на нашем брюссельском языке, что означает, что работа выполняется вовремя, и поскольку мы работаем вместе с Украиной, Украина достигла значительного прогресса в реформе Конституционного Суда. Это первый шаг, когда они приняли необходимый закон в первом чтении", – сказал еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи.

Еврокомиссар подчеркнул, что важно, чтобы Украина сосредоточилась на принятии законопроекта во втором чтении, а также чтобы этот закон полностью соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии. Определенного успеха Украина добилась в четырех рекомендациях: борьба с коррупцией, отмыванием денег, деолигархизации и вопрос национальных меньшинств.

В промежуточном отчете Еврокомиссия порекомендовала Украине продолжить борьбу с коррупцией, а также создать послужной список по коррупционным делам на высоком уровне. Еврокомиссия отмечает необходимость реформировать правоохранительные органы и усиливать борьбу с отмыванием денег, в частности, принять законопроект о восстановлении определения политически значимых лиц и продолжить приведение законодательства в соответствие со стандартами FATF.

"О антикоррупционных мерах. Мы увидели определенный прогресс в назначении новых руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины", – пояснил представитель Еврокомиссии.

Кроме того, Украине рекомендуют восстановить систему декларирования и реализовать принятую антикоррупционную государственную программу и продолжать снижать влияние олигархов согласно имеющемуся плану.

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи заявил, что война – препятствие на пути евроинтеграции, поскольку она атакует экономику, людей, инфраструктуру и создает препятствия для существования государства в целом. По его словам, подготовка к вступлению может ускориться после завершения войны. Однако каждый шаг на пути к ЕС имеет свои трудности и сложности, и чем дальше государство продвигается в этом процессе, тем сложнее выполнять критерии, в том числе и с точки зрения их соблюдения.

"Еще одним вызовом является начало переговоров о вступлении. Именно здесь вам действительно нужно показать, что вы не только знаете, за что беретесь, но и способны выполнить то, за что принимаетесь, участвовать в рыночной конкуренции, развивать экономику и общество, чтобы иметь возможность получать выгоду от членства", – подчеркнул еврокомиссар.

Когда Украина может стать членом ЕС?

В Брюсселе считают, что пока пока рано говорить о расширении, поскольку ЕС и Украина находятся на середине работы.

Они находятся на правильном пути. Они упорно работают после того, как подверглись нападению. По сравнению с этим я думаю, что они справляются, но расширение – это другой процесс. При расширении необходимо сделать все, но мы поможем им добиться этого, и я очень надеюсь, что они смогут выполнить свои обязательства,

– сказал Оливер Варгеи о достижениях Украины на пути евроинтеграции.

По словам еврокомиссара Варгеи, у ЕС существует четкая позиция, что Украина станет членом Евросоюза. Однако вопрос заключается в том, когда Украина сможет выполнить все критерии, чтобы это произошло. Он отметил, что война не стала препятствием для получения статуса кандидата, однако обретение членства – это более длительная процедура.

"Она займет достаточно много времени, прежде чем мы сможем это сделать, поскольку это требует референдума, это требует парламентской ратификации, это требует заключения договора. Вы знаете, это не то, что можно сделать за одну ночь", – сказал представитель Еврокомиссии, выразив надежду, что война закончится к тому времени, когда Украина присоединится к ЕС.

Какие оценки получили Молдова и Грузия?

Кроме Украины сегодня промежуточные оценки получили Молдова и Грузия. Молдова выполнила три из девяти условий, и достигла "хорошего прогресса" в двух рекомендациях, и некоторого прогресса в четырех. Отмечается, что Молдова приняла системный подход к борьбе с олигархами, однако нужно продолжать работу.

"Молдова должна реализовать политику по государственной собственности и принять законы о государственно-частном партнерстве и управлении государственной собственностью", – пояснил еврокомиссар по вопросам расширения в четверг.

Молдове порекомендовали продолжить борьбу с коррупцией, отмыванием денег и продолжить реформирование системы оплаты труда и государственной службы, основанной на управлении. На следующей неделе к заседанию министров по общим вопросам ЕС в преддверии саммита присоединится вице-президент Молдовы Нику Попеску. Министр иностранных дел Молдовы сообщит европейским коллегам о прогрессе в молдавских реформах.

Грузия, которая пока не является государством-кандидатом, выполнила три из двенадцати рекомендаций. В частности, условие гендерного равенства и борьбы с насилием против женщин, учет решений Европейского суда по правам человека в судебных дебатах и назначение государственного защитника через прозрачный процесс. Еврокомиссия рекомендует Грузии обеспечить подготовку Плана действий по стратегии защиты прав человека на основе инклюзивного подхода, а также обеспечить свободу собраний и защиту членов ЛГБТ-сообщества. Кроме того, рекомендуется установить конструктивный диалог с гражданским обществом.

Министр по делам ЕС Швеции Джессика Россвал отметила, несмотря на прогресс, Грузия и в дальнейшем должна работать над реформами. По ее словам, государства-члены поддерживают Грузию на этом пути. Еврокомиссар Оливер Варгеи посоветовал грузинскому правительству ускорить работу по всем направлениям, чтобы полностью заполнить отчет осенью. Он напомнил, что Европейский Совет готов предоставить статус кандидата Грузии, как только прошлогодние рекомендации будут выполнены.

Я уверена, что Украина, Молдова и Грузия внимательно ознакомятся с содержанием обновления и будут использовать его как руководство для дальнейших реформ в ближайшее время,

– подытожила министр Швеции.

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В целом, за последний год вопрос расширения ЕС не только вернулся на повестку дня, но и вошел в главные вопросы, которыми занимаются лидеры ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза заявил, что сегодня именно "тот момент" для тех, кто хочет присоединиться к европейской семье.

"Так хватайтесь за него, воспользуйтесь возможностью. Каждый должен получить от нее максимальную выгоду. Мы готовы помочь в этом, но критерии должны быть выполнены всеми", – сказал еврокомиссар по вопросам соседства Оливер Варгеи.

Пока нашему государству нужно продолжать внедрять реформы. И уже в октябре мы получим отчет Еврокомиссии. В нем оценят выполнение Украиной семи шагов на пути к вступлению в ЕС.