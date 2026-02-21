Украине могут предложить быстрое членство в ЕС в обмен на мир, – Die Welt
- Европейские политики обсуждают возможность ускоренного вступления Украины в ЕС как часть мирного плана для завершения войны с Россией.
- ЕС может предложить Украине членство до 2027 года, но это маловероятно из-за сложных процедурных требований, которые включают реформы в сфере правового порядка, борьбы с коррупцией и экономической стабильности.
В дипломатических кругах Европы и США обсуждают возможный мирный сценарий для Украины. Он включал бы ускоренное вступление нашей страны в Европейский Союз как часть договоренностей по завершению войны с Россией.
По некоторым вариантам, это сочеталось бы с предоставлением дополнительных гарантий безопасности Киеву, а также возможными территориальными уступками. Об этом сообщает Die Welt.
Что известно возможный мирный сценарий и роль ЕС?
В европейских политических и дипломатических кругах активно обсуждают, каким может быть мирный план по войне России против Украины.
Одним из рассматриваемых элементов является ускорение процесса вступления Украины в Европейский Союз. Это обсуждается наряду с предоставлением гарантий безопасности и политической поддержки со стороны Запада.
По данным немецкого издания, часть переговорщиков предлагает совместить вопрос быстрого евроинтеграционного курса Украины с потенциальными договоренностями по завершению войны. Некоторые варианты предусматривают, что Киеву могут предлагать как потенциальные гарантии безопасности, так и ускоренный путь к членству в ЕС.
В то же время в Брюсселе понимают, что для таких решений понадобится не только политическая поддержка стран-членов, но и весомые аргументы для украинского общества, которое должно поддержать любые компромиссы по территориям или безопасности. Ускоренное членство в ЕС рассматривается как один из таких возможных аргументов.
В чем сложности вступления в ЕС?
В дискуссиях фигурирует ориентировочная дата 2027 года как возможный срок для вступления Украины в ЕС. Однако многие дипломатические источники считают этот график маловероятным и склонны называть более реалистичным период между 2028 и 2030 годами.
Основная причина – это сложные процедурные требования для вступления в ЕС. Существующие правила предусматривают ряд критериев, которые страна-кандидат должна выполнить, включая проведение глубоких реформ в сфере правового порядка, борьбе с коррупцией, укреплении демократии и экономической стабильности.
Европейские чиновники подчеркивают, что ни одно решение об ускоренном вступлении не может игнорировать внутренние процедуры ЕС и готовность всех стран-членов поддержать такой шаг. Именно поэтому окончательные параметры такого возможного мирного плана остаются предметом интенсивных переговоров.
Вступление Украины в ЕС: последние новости
Еврокомиссия подчеркнула необходимость признания однополых браков в Украине для соответствия стандартам ЕС по правам человека. Новый Гражданский кодекс Украины критикуется за сужение правовой защиты для однополых пар, что может осложнить евроинтеграционные обязательства страны.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил обсуждение ускоренного вступления Украины в ЕС, однако Венгрия блокирует эти усилия. Украина демонстрирует прогресс в реформировании для евроинтеграции и рассчитывает на поддержку европейских партнеров, обсуждая этот вопрос на дипломатическом уровне.
Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что Европа пока не готова назвать конкретные сроки вступления Украины в ЕС. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что вопрос вступления Украины тесно связан с мирным соглашением, и нет готовности назвать дату.