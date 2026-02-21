Украине могут предложить быстрое членство в ЕС в обмен на мир, – Die Welt

В дипломатических кругах Европы и США обсуждают возможный мирный сценарий для Украины. Он включал бы ускоренное вступление нашей страны в Европейский Союз как часть договоренностей по завершению войны с Россией.

По некоторым вариантам, это сочеталось бы с предоставлением дополнительных гарантий безопасности Киеву, а также возможными территориальными уступками. Об этом сообщает Die Welt.

Что известно возможный мирный сценарий и роль ЕС?

В европейских политических и дипломатических кругах активно обсуждают, каким может быть мирный план по войне России против Украины.

Одним из рассматриваемых элементов является ускорение процесса вступления Украины в Европейский Союз. Это обсуждается наряду с предоставлением гарантий безопасности и политической поддержки со стороны Запада.

По данным немецкого издания, часть переговорщиков предлагает совместить вопрос быстрого евроинтеграционного курса Украины с потенциальными договоренностями по завершению войны. Некоторые варианты предусматривают, что Киеву могут предлагать как потенциальные гарантии безопасности, так и ускоренный путь к членству в ЕС.

В то же время в Брюсселе понимают, что для таких решений понадобится не только политическая поддержка стран-членов, но и весомые аргументы для украинского общества, которое должно поддержать любые компромиссы по территориям или безопасности. Ускоренное членство в ЕС рассматривается как один из таких возможных аргументов.

В чем сложности вступления в ЕС?

В дискуссиях фигурирует ориентировочная дата 2027 года как возможный срок для вступления Украины в ЕС. Однако многие дипломатические источники считают этот график маловероятным и склонны называть более реалистичным период между 2028 и 2030 годами.

Основная причина – это сложные процедурные требования для вступления в ЕС. Существующие правила предусматривают ряд критериев, которые страна-кандидат должна выполнить, включая проведение глубоких реформ в сфере правового порядка, борьбе с коррупцией, укреплении демократии и экономической стабильности.

Европейские чиновники подчеркивают, что ни одно решение об ускоренном вступлении не может игнорировать внутренние процедуры ЕС и готовность всех стран-членов поддержать такой шаг. Именно поэтому окончательные параметры такого возможного мирного плана остаются предметом интенсивных переговоров.

