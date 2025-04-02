Литва верит во вступление Украины в ЕС до 2030 года, –глава МИД

Министр иностранных дел Литвы Кястутас Будрис заявил, что Украина может стать членом Европейского Союза в обозримом будущем. Это может произойти до 1 января 2030 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кястутаса Будриса во время конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени".

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В Литве видят перспективы вступления Украины в ЕС

Глава МИД Литвы Кястутас Будрис отметил, что срок вступления Украины в ЕС до 2030 года является вполне реалистичным.

Мы верим, что членство Украины в ЕС вполне достижимо. Очень конкретная дата, которую упоминал мой президент, – это не просто идея. Мы уверены, что можем сделать так, чтобы 1 января 2030 года Украина стала членом ЕС,

– отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что для достижения этой цели Украина должна выполнить значительный объем работы. Глава МИД Литвы также отметил, что Украина прилагает много усилий для вступления в Евросоюз, а также показывает мотивацию не только людей, которые непосредственно работают над этим в правительственных учреждениях, но и общества.

“Мы понимаем, что это сложный процесс, и делать это во время войны - чрезвычайно сложно. Это потребует мобилизации ресурсов, политической воли. Это будет настоящая история, которую можно будет рассказать в будущем и научить других, когда вы пройдете через это", – сказал Будрис.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году, если будет воплощать реформы с текущей скоростью и качеством, как сейчас.