Ломает много планов, – Ступак оценил угрозу от Орбана для евроинтеграции Украины

Евросоюз на саммите в Брюсселе 14 декабря согласовал начало переговоров о вступлении Украины. На пути принятия исторического решения палки в колеса украинского евроинтеграционного процесса пытался вставлять Виктор Орбан.

В эфире 24 Канала экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал, насколько большой угрозой украинской евроинтеграции в дальнейшем остается премьер-министр Венгрии. Отметим, что при принятии решения канцлер Германии Олаф Шольц попросил Орбана выйти из зала, чтобы европейские лидеры могли наконец устроить дискуссию.

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Враг Украины

Виктор Орбан – большая венгерская палка в колесах украинского велосипеда. Без преувеличения Будапешт ломает многие планы Украины.

Сейчас венгерский лидер из отшельника превращается в человека, который ломает нашему государству много планов, может диктовать условие и шантажировать Евросоюз по выделению Украине 50 миллиардов евро. К сожалению, многие европейские лидеры пошли на уступки и дали Венгрии 10 миллиардов. Впрочем, Орбана и этого не удовлетворяет. Он требует от ЕС всю сумму,

– сказал Ступак.

Кроме того, венгерский лидер анонсировал визит в Соединенные Штаты для переговоров с Республиканской партией, чтобы остановить поддержку Украины. Орбан – это личный враг Украины.

"ЕС поставит перед Украиной множество вопросов, часть из которых без преувеличения будет трудно выполнить. И даже если Украина выполнит все просьбы или ультиматумы Венгрии, то Орбан найдет к чему придраться. К сожалению, это шантажист", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Пророссийские нарративы в европейских кабинетах

Евросоюз в очередной раз показал свое объединение вокруг Украины и то, что европейские страны понимают угрозы, стоящие не только перед Украиной, но и перед ними. Однако позиция и поведение Виктора Орбана демонстрирует, что в Европейском Союзе есть пророссийские политики, которые могут подыгрывать стране-агрессору в вопросе евроинтеграции.

Масштаб личности Виктора Орбана гораздо больше, чем масштабы некоторых личностей вместе взятых в Европейском Союзе. Премьер-министр Венгрии харизматичен и является политиком диктаторского типа.

"Орбан противостоит всему Европейскому Союзу, пользуясь своим влиянием и харизмой. Прет как Титаник, но рано или поздно напорется на айсберг в Евросоюзе. Этот айсберг, скорее всего, будет Украина", – добавил Ступак.

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