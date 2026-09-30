Об этом в эфире 24 Канала заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова. По ее словам, оценка временных рамок вступления до 2030 года не изменилась со времени первых прогнозов.

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Что повлияет на скорость вступления

Дипломат подчеркнула, что важнейшим фактором остается прекращение российской агрессии, которое существенно повлияет на общий ход событий. Она сохраняет оптимизм в отношении евроинтеграции нашего государства, ведь реформы, проведенные с момента подачи заявки на членство и со времен Революции Достоинства, создают прочную основу для дальнейшего движения.

Я думаю, что это все еще реалистичная дата, но сейчас, честно говоря, больше всего меня занимает мысль о том, когда мы увидим конец этого ужасного российского вторжения? Это действительно изменит динамику, но помимо этого, я все еще думаю о 2030 году,

– Матернова.

Показательно, что во время записи этого интервью слышались взрывы от очередной дневной атаки. Однако разговор не прервали, что стало своеобразной демонстрацией непоколебимости.

ЕС готовит "дорожные карты"

Напомним, ранее мы писали, что Еврокомиссия готовит новые предложения для стран-кандидатов, среди которых есть и Украина. Как сообщало издание Politico, Брюссель планирует предоставить четкие "дорожные карты", которые впервые дадут гарантии вступления при условии выполнения необходимых реформ. Эти документы определят ожидания от каждого государства и установят примерные даты формального закрытия переговорных кластеров.