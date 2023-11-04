В ноябре будет положительный отчет, а в декабре – начало переговоров о вступлении в ЕС, – источник

Европейский Союз в ноябре опубликует положительный отчет о прогрессе Украины на пути к вступлению. В декабре 2023 года в ЕС могут объявить о начале переговоров с нашей страной о присоединении.

Об этом сообщили источники 24 Канала, которые ознакомлены с ситуацией по переговорам с ЕС. К слову, по предварительным данным, отчет Европейской комиссии может быть опубликован 8 ноября.

К теме Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, – Politico

У нас будет очень хороший ноябрь и декабрь, в ноябре ожидаем положительный отчет по рекомендациям Еврокомиссии. А уже в декабре начало переговоров о присоединении к ЕС,

– сообщают источники.

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС летом 2022 года и должна выполнить 7 требований:

реформировать Конституционный суд;

продолжить судебную реформу;

бороться с отмыванием средств;

воплотить антиолигархический закон;

бороться с коррупцией и назначить руководителя САП;

согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским;

изменить законодательство о нацменьшинствах.

К слову, Украина продолжает выполнять требования на пути к евроинтеграции. На днях Владимир Зеленский подписал законопроект о национальных сообществах. Президент Украины подчеркнул, что таким образом наша страна реализовала еще один критерий для евроинтеграции.

"Дополнительные гарантии для национальных сообществ в Украине, дополнительные гарантии для нашего движения в Евросоюз", – прокомментировал Зеленский подписание важного законопроекта.

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

В субботу, 4 ноября, в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Это уже 6-й визит политика от начала полномасштабной войны России против Украины.

Урсула фон дер Ляйен встретилась с Владимиром Зеленским и сообщила, что во время визита планирует обсудить ряд важных вопросов. Среди них:

путь вступления Украины в ЕС;

финансовая поддержка ЕС для восстановления Украины как современной, преуспевающей демократии;

как страны ЕС будут вынуждать Россию платить за ее захватническую войну.

Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что Урсула фон дер Ляйен также должна выступить в парламенте.