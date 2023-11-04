Про це повідомили джерела 24 Каналу, які ознайомлені із ситуацією щодо переговорів з ЄС. До слова, за попередніми даними, звіт Європейської комісії можуть опублікувати 8 листопада.

До теми Єврокомісія рекомендуватиме почати переговори з Україною щодо вступу до ЄС, – Politico

У нас буде дуже хороший листопад і грудень, в листопаді очікуємо позитивний звіт по рекомендаціях Єврокомісії. А вже в грудні початок переговорів про приєднання до ЄС,

– повідомляють джерела.

Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

У суботу, 4 листопада, до Києва прибула Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Це вже 6-й візит політикині від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Урсула фон дер Ляєн зустрілася з Володимиром Зеленським і повідомила, що під час візиту планує обговорити низку важливих питань. Серед них: