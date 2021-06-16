В частности между различными частями Европы появится равенство. Такое мнение в программе "Что это было?" выразил депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

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По его словам, вступление Украины будет означать, что Центральная и Восточная Европа впервые начнут иметь ровный голос с так называемой "старой" Европой.

Вступление Украины в НАТО и ЕС кардинально меняет баланс сил в самом ЕС и НАТО,
 –  подчеркнул Потураев.

Он отметил, что необходимо понимать: страны Центральной и Восточной Европы – это государства, которые точно знают, как опасна Россия в своем авторитарном режиме.

"Она является классическим фашистским режимом. Это очень боятся признавать в Европе", – добавил народный депутат.

Коротко о членстве Украины в НАТО и ЕС