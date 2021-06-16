В частности между различными частями Европы появится равенство. Такое мнение в программе "Что это было?" выразил депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

Читайте также Мы имеем все шансы получить ПДЧ при Зеленском, – Потураев

По его словам, вступление Украины будет означать, что Центральная и Восточная Европа впервые начнут иметь ровный голос с так называемой "старой" Европой.

Вступление Украины в НАТО и ЕС кардинально меняет баланс сил в самом ЕС и НАТО,

– подчеркнул Потураев.

Он отметил, что необходимо понимать: страны Центральной и Восточной Европы – это государства, которые точно знают, как опасна Россия в своем авторитарном режиме.

"Она является классическим фашистским режимом. Это очень боятся признавать в Европе", – добавил народный депутат.

Кстати! Согласно опросу группы "Рейтинг", почти 50% украинцев стремятся к членству в Альянсе. В то же время вступление в Евросоюз поддерживают 54% опрошенных.

Коротко о членстве Украины в НАТО и ЕС