Как удалось принять историческое для Украины решение о вступлении в ЕС без Орбана: объясняет чиновник

Вечер четверга 14 декабря для украинцев очень эмоционален. После непрерывных и изнурительных ракетных атак со стороны России нас захлестнули приятные эмоции: стало известно, что Украину все же готовы видеть в ЕС. И это очень символично, потому что наше будущее – в семье европейских народов.

Впрочем, во время голосования за открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС зал покинул Виктор Орбан. Журналисты "Радио Свободы" спросили еврочиновника, как же удалось проголосовать без Орбана и законно ли тогда принятое решение.

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Евросовет голосовал без Орбана

Орбана во время голосования не было. Решение было принято 26 лидерами. Орбан мог делегировать кого-то вместо себя, чтобы заблокировать решение, но он этого не сделал. Принятое решение абсолютно законно с точки зрения процедуры. У Орбана было сто вариантов заблокировать начало перегоров, но он этого не сделал – ни сам, ни через кого-то им делегированного, а просто покинул раньше зал. Решение вполне легитимное по поводу начала переговоров,

– объяснил представитель ЕС.

Почему Орбан ушел

Таким образом он пытался показать свое несогласие с решением других стран – членов ЕС. Мол, не хочет приобщаться к их действиям, которые, по его мнению, иррациональны.

А в своем фейсбуке Орбан написал буквально так: "Членство Украины в ЕС – это плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения!"

Власти Украины поздравляют граждан с историческим решением и благодарят Европу

Владимир Зеленский посвятил несколько сообщений этому событию. В первом он назвал этот шаг победой Украины и указал, что такие действия вдохновляют и мотивируют. Во втором, более пространном, поблагодарил всех причастных и поздравил Майю Санду – ведь вместе с нашим государством в ЕС готовы видеть и Молдову.

Денис Шмыгаль сказал, что предстоит еще много работы, но украинцы едины и быстро ее сделают. Премьер уверен, что наша страна будет в Евросоюзе.

По правилам, Орбан должен был оставить вместо себя представителя Венгрии. Но не сделал этого.