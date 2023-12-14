Как удалось принять историческое для Украины решение о вступлении в ЕС без Орбана: объясняет чиновник

14 декабря 2023, 21:17
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Источник:

"Радио Свобода"

Вечер четверга 14 декабря для украинцев очень эмоционален. После непрерывных и изнурительных ракетных атак со стороны России нас захлестнули приятные эмоции: стало известно, что Украину все же готовы видеть в ЕС. И это очень символично, потому что наше будущее – в семье европейских народов.

Впрочем, во время голосования за открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС зал покинул Виктор Орбан. Журналисты "Радио Свободы" спросили еврочиновника, как же удалось проголосовать без Орбана и законно ли тогда принятое решение.

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Евросовет голосовал без Орбана

Орбана во время голосования не было. Решение было принято 26 лидерами. Орбан мог делегировать кого-то вместо себя, чтобы заблокировать решение, но он этого не сделал. Принятое решение абсолютно законно с точки зрения процедуры. У Орбана было сто вариантов заблокировать начало перегоров, но он этого не сделал – ни сам, ни через кого-то им делегированного, а просто покинул раньше зал. Решение вполне легитимное по поводу начала переговоров,
– объяснил представитель ЕС.

Почему Орбан ушел

Таким образом он пытался показать свое несогласие с решением других стран – членов ЕС. Мол, не хочет приобщаться к их действиям, которые, по его мнению, иррациональны.

А в своем фейсбуке Орбан написал буквально так: "Членство Украины в ЕС – это плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения!"

Обратите внимание! По правилам, Орбан должен был оставить вместо себя представителя Венгрии. Но не сделал этого.

Власти Украины поздравляют граждан с историческим решением и благодарят Европу

  • Владимир Зеленский посвятил несколько сообщений этому событию. В первом он назвал этот шаг победой Украины и указал, что такие действия вдохновляют и мотивируют. Во втором, более пространном, поблагодарил всех причастных и поздравил Майю Санду – ведь вместе с нашим государством в ЕС готовы видеть и Молдову.
  • Денис Шмыгаль сказал, что предстоит еще много работы, но украинцы едины и быстро ее сделают. Премьер уверен, что наша страна будет в Евросоюзе.

Автор: Ірина Чеботнікова