Не обязательно 2030 год, – Подоляк пояснил, что может ускорить вступление Украины в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Высокопоставленные чиновники уже заявляли, что присоединение нашего государства к Евросоюзу может состояться до 2030 года, если будут выполнены все необходимые условия.

Однако советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что считает совершенно иначе. Ведь скорость интеграции Украины в Европейский Союз будет зависеть от нескольких вещей.

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Что может приблизить вступление Украины в ЕС

"Я напомню слова Урсулы фон дер Ляйен, что вступление Украины не обязательно растянется до 2030 года. Поскольку многое зависит от финала войны. Тогда многие процессы будут ускорены", – сказал советник главы ОПУ.

Украина имеет силы выиграть войну в России и уничтожить "великую империю" – это позволит ускорить решение о будущем нашего государства. В частности, проще будет вести переговорные процессы с национальными правительствами ряда стран.

Я не сомневаюсь, что Украина сделает это быстро и эффектно и будет иметь более конкурентное государство, адаптированное для борьбы на глобальном или европейском экономическом рынке. Почему? После войны мы захотим доказать лидерство, доминировать и эффективно конкурировать,

– объяснил Подоляк.

По его словам, наша страна даст "второе дыхание" и Европейскому Союзу в целом. Потому что когда определенный союз зарастает бюрократией и становится все медленнее принимать решения, тогда приходит такое государство как Украина, желающее доказать свое лидерство, и все меняется. Украина сможет переписать конец истории на начало истории.

Что означает рекомендация Еврокомиссии

Чтобы лучше понять решение Европейской комиссии о возможности начать политическую процедуру под названием "переговоры", нужно расставить акценты.

Подоляк выделил три фундаментальных направления, что означает это решение:

Абсолютное признание субъектности Украины после 32 лет независимости. Признание Украины государством, не имеющим никакого отношения к России или постсоветскому пространству. То есть Украина признана европейским народом, который синхронизирован в ценностях с европейскими сообществами. Ведь Украина и Россия – это не "братские народы", у нас совсем разные ценности. Фиксация грядущего Украины. Перед нами больше не ставят вопрос: а ради чего все это? Где мы будем завтра? Ради чего мы сегодня здесь? Где будут наши дети и как они будут жить? То есть Украина больше не находится в хаосе. Переформатирование института Европейского Союза через Украину. Они будут более адаптированы к современному миру безопасных и экономических правил. То есть Украина переформатирует возможности, в которых будут жить украинцы после войны. Украина переформатирует эпоху нестабильности и смуты, в которой сегодня находится мир.

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Двери в Евросоюз для Украины открыты

По словам Подоляка, Киев выполнил все требования для того, чтобы Еврокомиссия советовала начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

Однако нашему государству нужно провести и другие реформы: закон о лоббизме, закон об увеличении штата работников антикоррупционных органов и так далее.

Отметим, что если Украина стремится стать членом ЕС, то должна создать для этого максимально конкурентное государство, которое будет отвечать принципиальным моментам конкуренции именно в Евросоюзе.

Я вижу перемены в мышлении политических элит стран наших партнеров. Они иначе воспринимают Россию, иначе воспринимают Украину, иначе воспринимают эти процессы. Это не то, что было до начала полномасштабного вторжения. Благодаря этому запускаются бюрократические механизмы в этих странах, и когда они уже запущены, тогда их невозможно остановить,

– подытожил Михаил Подоляк.

Западные политические элиты зашли в путь "Украина будет неотъемлемой частью единого экономическо-европейского пространства". Это совсем не напоминает прошлые обещания, когда на словах для нас была "открыта дверь", а на деле "на этой двери висело стекло". Пока все иначе. Нам открыто говорят, что "дверь открыта" и "Украина в нее точно заходит".

Что известно о вступлении Украины в ЕС