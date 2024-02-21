Возможна ли задержка вступления Украины в ЕС: посол ответил, когда ждать новостей из Брюсселя

Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов сделал важное заявление относительно вступления в Альянс. По его словам, Киев ожидает новую оценку от Еврокомиссии и принятия переговорных рамок уже в марте.

По состоянию на февраль 2024 года активно происходит процесс скрининга украинского законодательства – то есть анализ адаптации законодательства Украины на соответствие с правом ЕС. Об этом посол сообщил во время брифинга, – передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Украина на пути в Евросоюз

Глава Миссии Украины при Евросоюзе сообщил, что Киев работает вместе с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС в соответствии с утвержденным планом.

В частности, Украина работает над выполнением четырех рекомендаций, которые ранее представила Еврокомиссия. Всеволод Ченцов ожидает, что новую оценку Европейская комиссия представит в начале марта 2024 года.

Если все вовремя будет выполнено с нашей стороны, то в начале марта Еврокомиссия может представить этот отчет, соответственно, государства-члены будут иметь достаточно времени оценить отчет и принять решение о созыве первой межправительственной конференции,

– сказал посол.

Ченцов добавил, что ранее в Брюсселе говорили, что отчет от Еврокомиссии и переговорные рамки будут представлены в марте. По его словам, украинская сторона рассчитывает, что "все будет вовремя" и сейчас нет оснований сомневаться в выполнении договоренностей.

Параллельно с тем Еврокомиссия уже начала анализировать соответствие украинского законодательства европейскому. Сейчас ведется скрининг по первому кластеру, а именно по линии министерства юстиции.

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Посол также призвал "не драматизировать ситуацию" и отметил, что то, что некоторые страны-кандидаты делали годами во время евроинтеграции, Украина выполняет за недели.