Путь будет сложным, но мы сдержим это обещание, – Мецола о вступлении Украины в ЕС
Украина обязательно станет членом Европейского Союза. Однако, этот путь будет сложным.
Об этом на втором Международном саммите городов и регионов заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола, передает 24 Канал.
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"Украина – это Европа, а Европа – то есть Украина"
Во время своего выступления чиновница прокомментировала будущее Украины как члена Европейского парламента.
Это и обещание, которое мы сделали в прошлом декабре, обещание, над которым работал Европейский парламент с первых дней. Это обещание, которое мы обязательно сдержим. Путь к вступлению, безусловно, будет сложным,
– заявила Мецола.
В то же время добавила, что украинский путь во многом является уникальным. Ведь надо учитывать неотложность восстановления украинской инфраструктуры и экономики.
Но Европейский парламент, Европейский Союз будет готов помогать. Мы вернемся и отстроим вместе. Потому что Украина – это Европа, а Европа – то есть Украина. И в этом заключается наше партнерство ради победы. Слава Украине!
– подчеркнула руководитель Европарламента.
Заметим, что утром 9 мая Роберта Мецола опубликовала сообщение в соцсети X, ранее известной как твитер. В частности, отметила: "Снова в Стране Отважных. В Киеве в День Европы".
Визит Роберты Мецолы в Украину: смотрите видео
Когда могут начаться переговоры о вступлении нашего государства
- Катарина Матернова подтвердила, что Украина движется в правильном направлении.
- "И я думаю, что в июне официально начнутся переговоры", – сказала госпожа посол.
- В то же время отметила, если взглянуть на процесс расширения, то, что для этого нужно, и уровень консенсуса, необходим со стороны ЕС, то движение Украины – очень быстрое.
- В частности, прошло только 4 дня после полномасштабного вторжения, а Украина уже подала запрос на вступление. Также очень быстро дала ответы на огромный бюрократический опросник. Уже через 3 месяца получила статус кандидата, а в декабре 2023 – зеленый свет от европейских лидеров на переговоры о вступлении.
- "Поэтому я считаю эту динамику очень положительной. И я не вижу, что есть какое-то несоответствие между политическими сигналами и вероятным началом процесса в июне. Будет очень грустно, если мы этот процесс в июне не начнем, но я очень надеюсь, что все будет хорошо", – подчеркнула Матернова.