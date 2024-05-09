Путь будет сложным, но мы сдержим это обещание, – Мецола о вступлении Украины в ЕС

Украина обязательно станет членом Европейского Союза. Однако, этот путь будет сложным.

Об этом на втором Международном саммите городов и регионов заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола, передает 24 Канал.

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"Украина – это Европа, а Европа – то есть Украина"

Во время своего выступления чиновница прокомментировала будущее Украины как члена Европейского парламента.

Это и обещание, которое мы сделали в прошлом декабре, обещание, над которым работал Европейский парламент с первых дней. Это обещание, которое мы обязательно сдержим. Путь к вступлению, безусловно, будет сложным,

– заявила Мецола.

В то же время добавила, что украинский путь во многом является уникальным. Ведь надо учитывать неотложность восстановления украинской инфраструктуры и экономики.

Но Европейский парламент, Европейский Союз будет готов помогать. Мы вернемся и отстроим вместе. Потому что Украина – это Европа, а Европа – то есть Украина. И в этом заключается наше партнерство ради победы. Слава Украине!

– подчеркнула руководитель Европарламента.

Заметим, что утром 9 мая Роберта Мецола опубликовала сообщение в соцсети X, ранее известной как твитер. В частности, отметила: "Снова в Стране Отважных. В Киеве в День Европы".

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