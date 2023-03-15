Когда Украина начнет переговоры по поводу членства в ЕС: посол назвал сроки
Украина продолжает работать над выполнением рекомендаций Европейской Комиссии по вступлению нашего государства в ЕС. Эти политические реформы являются первоочередным приоритетом.
Промежуточная оценка Европейской Комиссии по выполнению 7 рекомендаций может быть уже весной. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.
Обратите внимание Украина выполнила все рекомендации по переговорам о вступлении в ЕС
Когда Украина начнет переговоры по членству в ЕС
По словам Ченцова, сейчас Украина работает над выполнением 7 рекомендаций Европейской Комиссии. Именно завершение политических реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении, является первоочередным приоритетом.
Ожидаем промежуточную оценку ЕК по выполнению 7 рекомендаций весной, чтобы иметь возможность завершить их выполнение и получить одобрительную оценку в рамках пакета расширения осенью этого года,
– отметил посол.
Таким образом, по результатам Украина надеется перейти к началу переговорного процесса по членству уже в конце 2023 года.
Ченцов добавил, что украинская команда работает на опережение, чтобы быстро и эффективно двигаться по адаптации украинского законодательства в рамках переговорного процесса по членству.
Вступление Украины в ЕС: что известно
- 6 марта Украина выполнила все 7 рекомендаций ЕС. Этому предшествовало назначение нового директора НАБУ Семена Кривоноса.
- Евросоюз согласился предоставить Украине промежуточную оценку выполнение ею семи критериев, полученных со статусом кандидата. Этот шаг Брюсселя должен ускорить переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что начать переговоры о членстве в 2023 году – цель украинцев.
- Напомним, что Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года.
- 23 июня 2022 года Украина официально приобрела статус кандидата в члены Европейского Союза.