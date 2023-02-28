Зеленский анонсировал начало переговоров о членстве Украины в ЕС уже в 2023

Год назад Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и получила статус кандидата. Переговоры о членстве в ЕС должны начаться уже в 2023.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что Украина всегда была и будет Европой.

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"Время принять решение"

Владимир Зеленский напомнил, что заявку на вступление в ЕС Украина подала год назад – еще на 5-й день полномасштабной войны.

В этом году самое время принять решение о начале переговоров о членстве,

– подчеркнул президент.

Верховный Главнокомандующий также отметил, что именно Украина сплотила ЕС, как никогда раньше. Именно наше государство защищает европейские ценности для будущих поколений. Именно с Украиной величественный проект мирной, свободной и объединенной Европы станет совершенным.

Это Украина, где Европа становится цельной, свободной и мирной. Вместе в борьбе, вместе в победе. Да здравствует Европа! Да здравствует свобода,

– подчеркнул Зеленский.

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Президент спрогнозировал, когда Украина может вступить в ЕС и НАТО

Во время выступления на саммите, организованном банком JP Morgan, Владимир Зеленский сказал, что Украина станет членом ЕС уже через 2 года. Президент убежден, что у нашего государства есть для этого все основания.

В то же время Зеленский напомнил, что Украине нужны гарантии безопасности. И лучшей будет членство в НАТО. Президент считает, что со временем Украина присоединится к Альянсу.

"Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности верен. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", – подчеркнул глава государства.