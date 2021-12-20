Лидеры "Люблинского треугольника" подписали декларацию по Украине, ЕС и НАТО

Президенты Украины, Польши и Литвы собрались на саммит в Карпатах. Там они подписали важный документ, который касается поддержки членства Украины в ЕС и НАТО.

Политики подписали декларацию 20 декабря. О результатах саммита "Люблинского треугольника" сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

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Что о декларации говорит Зеленский

Глава государства обратил внимание на то, что документ не только фиксирует четкую поддержку евроатлантических стремлений Украины, но и борьбу с агрессией Кремля. Кроме этого, он также подчеркнул, что лидеры Польши и Литвы согласовали важные шаги в этих направлениях на 2022 год.

Момент подписания декларации: смотрите видео

Декларацию подписали на Ивано-Франковщине

Отметим, что саммит "Люблинского треугольника" организовали в государственной резиденции "Синегора". Она расположена в Гуте, что на Ивано-Франковщине. Официальной трехсторонней встрече политиков предшествовало неформальное общение. Накануне они проводили переговоры и в онлайн-режиме.

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