Это неправда, – Ермак о неготовности союзников принять Украину в НАТО

Андрей Ермак опроверг утверждение, что НАТО якобы не готово принять Украину в свой Альянс. Он отметил, что об этом свидетельствует количество государств-членов блока, с которыми наше государство подписало соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом глава Офиса Президента сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

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Что сказал Ермак о вступлении Украины в НАТО

Глава ОП отметил, что Украина уже подписала несколько десятков двусторонних соглашений по безопасности с государствами-членами НАТО, где каждая страна поддерживает наше вступление в Альянс в ближайшие годы.

В нашем плане написано, что перед началом переговоров мы просим приглашения быть членом НАТО. Мы сможем быть частью Альянса в конце войны,

– отметил Ермак.

На вопрос о возможном предложении компромисса и альтернативных гарантий безопасности после выборов в США руководитель Офиса Президента отметил, что подобная ситуация произошла с Будапештским меморандумом в 1994 году, когда наше ядерное оружие досталось Москве.

Тогда, как подчеркнул Ермак, "все нам гарантировали безопасность, от самих россиян до европейцев, вплоть до китайцев и американцев".

"Эти гарантии оказались напрасными. Мы усвоили урок из истории: Зеленский четко говорит, что единственная конкретная гарантия – это членство в НАТО", – подчеркнул он.

В то же время на вопрос, рассматривает ли украинское руководство возможность попросить об отправке войск НАТО в страну, Ермак подчеркнул, что Украина является "ответственной и надежной страной", опровергая утверждение российской пропаганды, что наше государство стремится к эскалации конфликта.

Мы никогда не просили НАТО участвовать в этом конфликте. Мы боремся сами, хотя и имеем поддержку наших партнеров,

– пояснил глава ОП.

Он также повторил постоянную просьбу Украины о предоставлении оружия и финансовой помощи, подчеркнув, что поддержка, полученная в течение почти трех лет, оказалась эффективной. Он призвал международных союзников ускорить предоставление необходимых военных поставок, заявив, что "только сильная и гарантированная в военном смысле Украина будет готова к серьезным переговорам с Россией.