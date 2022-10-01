В Германии отреагировали на заявку Украины в НАТО и напомнили, что есть "определенные требования"

Накануне Владимир Зеленский подписал заявку Украины на членство в НАТО. Пока одни страны молниеносно быстро поддержали это решение, другие прибегли к бюрократии. В частности, Германия.

В стране решили напомнить нашему государству, что есть "определенные требования". И без них, конечно, о вступлении в НАТО Украине нечего и мечтать.

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Вопрос обсудят 30 стран-членов НАТО

Как отметила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, страна поддерживает решение нашего государства стать частью Альянса. В то же время она подчеркнула, что окончательное решение комплексно. Поэтому его будут принимать все, кто в настоящее время входит в НАТО. И исключения здесь быть не может.

Конечно, Украина свободна выбирать тот Альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Однако для вступления в НАТО есть определенные требования,

– подчеркнула Ламбрехт.

Она также добавила, что в настоящее время этот вопрос обсудят все 30 стран-членов Альянса. И только от их решения будет зависеть, сможет ли наше государство фактически стать частью НАТО.

Станет ли мешать Венгрия

На этот вопрос на телемарафоне ответил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что эта страна с пророссийскими взглядами может резко изменить их. И сделает она это в ближайшее время. По словам Подоляка, такие страны, как Венгрия, тянутся за более сильными. Но вскоре Россию ожидает поражение. Так что в нашем случае преимущество будет именно за украинской стороной.

Поэтому если Кремлю придется сесть за стол переговоров в позиции, где именно ей будут ставить ультиматум, Венгрия резко изменит свое отношение. Она буквально развернется на 180 градусов, уверяет Подоляк. А это значит, что страна поддержит вступление Украины в НАТО.

Если говорить о Турции, там все тоже очень просто. По словам советника главы ОП, в этой стране, когда говорится о поддержке вступления в НАТО, ищут выгоду для себя. Именно так было тогда, когда она притормаживала процесс с Финляндией и Швецией. Для Турции важно конвертировать свое влияние в удовлетворение потребностей, которые у нее есть.

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