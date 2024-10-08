Харрис спросили о перспективах вступления Украины в НАТО: что она ответила

Камала Харрис дала интервью корреспонденту Биллу Витакеру во время его затронула тему войны против Украины. В разговоре журналист спросил вице-президента США о перспективах вступления Украины в НАТО.

Однако кандидат в президенты США от демократов уклонилась от прямого ответа. Об этом стало известно во время интервью в программе "60 Minutes" на телеканале CBS News.

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Что сказала Харрис о вступлении Украины в НАТО

В интервью вице-президенту Камале Харрис задали вопрос о войне, продолжающейся в Украине.

На вопрос корреспондента CBS News Билла Витакера, поддерживает ли она расширение НАТО путем присоединения к Альянсу Украины, Харрис не дала прямого ответа.

Это все вопросы, которые мы будем решать, если мы дойдем до этого когда-то. А сейчас мы поддерживаем способность Украины защитить себя от неспровоцированной агрессии России,

– заявила она.

Примечательно, что на интервью также приглашали и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Но тот отказался от разговора.

К слову, Камала Харрис во время интервью также заявила, что не согласилась бы на переговоры с Владимиром Путиным об окончании войны в Украине без представителей Киева. Она подчеркнула, что не будет успеха в прекращении войны без участия Украины и соблюдения устава ООН.

Какие перспективы вступления Украины в НАТО