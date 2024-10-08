Харрис спросили о перспективах вступления Украины в НАТО: что она ответила
Источник:CBS News
Камала Харрис дала интервью корреспонденту Биллу Витакеру во время его затронула тему войны против Украины. В разговоре журналист спросил вице-президента США о перспективах вступления Украины в НАТО.
Однако кандидат в президенты США от демократов уклонилась от прямого ответа. Об этом стало известно во время интервью в программе "60 Minutes" на телеканале CBS News.
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Что сказала Харрис о вступлении Украины в НАТО
В интервью вице-президенту Камале Харрис задали вопрос о войне, продолжающейся в Украине.
На вопрос корреспондента CBS News Билла Витакера, поддерживает ли она расширение НАТО путем присоединения к Альянсу Украины, Харрис не дала прямого ответа.
Это все вопросы, которые мы будем решать, если мы дойдем до этого когда-то. А сейчас мы поддерживаем способность Украины защитить себя от неспровоцированной агрессии России,
– заявила она.
Примечательно, что на интервью также приглашали и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Но тот отказался от разговора.
К слову, Камала Харрис во время интервью также заявила, что не согласилась бы на переговоры с Владимиром Путиным об окончании войны в Украине без представителей Киева. Она подчеркнула, что не будет успеха в прекращении войны без участия Украины и соблюдения устава ООН.
Какие перспективы вступления Украины в НАТО
- Журналисты The Washington Post отметили, что на встрече "Рамштайн", которая состоится 12 октября, Украине предложат конкретные шаги по вступлению в НАТО. Это будет служить своеобразным сигналом нашему государству о будущем в Альянсе.
- В то же время в Financial Times писали, что нынешний президент США Джо Байден может "продвинуть" заявку Украины о вступлении в НАТО до конца своего президентского срока. Однако каким образом это произойдет, пока неизвестно.
- Между тем экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина может вступить в НАТО даже с оккупированными территориями. По словам бывшего главы Альянса, это вполне реальный сценарий.