Путин осмелился переступить все красные линии, кроме одной, – президент ПА НАТО

Джерри Коннолли уже второй раз возглавляет Парламентскую ассамблею НАТО. Американский конгрессмен объяснил, как поведение Путина доказывает важность существования Альянса.

В интервью Радио Свободе Коннолли подчеркнул, что одной из целей нападения России на Украину было помешать ее вступлению в НАТО. Это свидетельствует о том, что Путин осознает мощность западного союзничества.

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Путин "уважает" границы НАТО

По словам конгрессмена, глава Кремля хорошо понимает, что Статья 5 – не просто текст, а она действительно действует. Это понимает и Украина, и именно поэтому стремится к членству в Альянсе. "И мы хотим ее принять", – добавил политик.

Он отметил, что важность НАТО сейчас является такой, как никогда – даже после 75 лет существования Альянса. Поведение Путина это также демонстрирует.

Коннолли обратил внимание на то, что российский диктатор нарушил все возможные морально-этические, военные границы. Он обстреливал роддома, убивал детей в школах, разрушал села и многоквартирные дома.

Ему все безразлично, говорит президент ПА. Его ничего не беспокоит, кроме одного. Путин не решается перейти границу НАТО. Конгрессмен добавил: "Вот почему так важно для Украины иметь этот путь к членству в НАТО".

По мнению президента Парламентской Ассамблеи НАТО, сейчас пришло время для США удвоить силу Альянса и укрепить веру союзников в его силе.

К слову, по данным СМИ, США уменьшили свою категоричность относительно вступления Украины в НАТО, что может повлиять на позицию Германии