Европейцы считают, что это опасно для них, – экс-депутат России о вступлении Украины в НАТО
Соединенные Штаты Америки вряд ли смогут решить вопрос об интеграции Украины в НАТО, ведь это стоит согласовывать с европейскими странами. В то же время европейцы считают, что вступление Украины в Альянс является для них опасным.
Источник:24 канал
Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что представители стран Европы негативно относятся к вступлению украинского государства в НАТО. Несмотря на это, стоит им объяснять, для чего это нужно.
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Почему европейцы чувствуют опасность
По словам Пономарева, европейцы не только выражают негативное отношение к членству Украины в НАТО, но и видят в этом опасность.
По мнению международного обозревателя, они убеждены, что сближение с украинским государством может спровоцировать дополнительную агрессию Россию.
Они считают, если Украина будет ближе, то это будет провоцировать только дополнительную российскую агрессию, а они хотят умиротворения агрессора любой ценой, лишь бы все сидели тихо,
– заявил он.
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По мнению Пономарева, не удивительно, что Россия негативно относится к любым шагам по расширению НАТО.
Он отметил, что именно государство-агрессор после нападения на Украину в 2014 году спровоцировало этот процесс, ведь тогда большинство украинцев не поддерживали вступление в Альянс. Зато теперь значительное количество граждан выступает за такой шаг.
Европейцы считают, что вступление Украины в НАТО опасно для них: смотрите видео
Вступление Украины в НАТО: что известно
- Украина еще в 2008 году подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.
- В июне 2020 года украинское государство приобрело статус партнера с расширенными возможностями альянса.
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Совет нацбезопасности и обороны готовит решение относительно ключевых мер Украины на пути к членству в Альянсе.
- США поддерживают стремление Украины в НАТО. Однако там напомнили, что государство еще должно реализовать глубокие реформы для членства.
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