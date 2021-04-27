Соединенные Штаты Америки вряд ли смогут решить вопрос об интеграции Украины в НАТО, ведь это стоит согласовывать с европейскими странами. В то же время европейцы считают, что вступление Украины в Альянс является для них опасным.

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что представители стран Европы негативно относятся к вступлению украинского государства в НАТО. Несмотря на это, стоит им объяснять, для чего это нужно.

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Почему европейцы чувствуют опасность

По словам Пономарева, европейцы не только выражают негативное отношение к членству Украины в НАТО, но и видят в этом опасность.

По мнению международного обозревателя, они убеждены, что сближение с украинским государством может спровоцировать дополнительную агрессию Россию.

Они считают, если Украина будет ближе, то это будет провоцировать только дополнительную российскую агрессию, а они хотят умиротворения агрессора любой ценой, лишь бы все сидели тихо,

– заявил он.

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По мнению Пономарева, не удивительно, что Россия негативно относится к любым шагам по расширению НАТО.

Он отметил, что именно государство-агрессор после нападения на Украину в 2014 году спровоцировало этот процесс, ведь тогда большинство украинцев не поддерживали вступление в Альянс. Зато теперь значительное количество граждан выступает за такой шаг.

Европейцы считают, что вступление Украины в НАТО опасно для них: смотрите видео

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