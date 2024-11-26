Кроме заявлений надо еще кое-что, – в ОПУ отреагировали на езолюции Парламентской ассамблеи НАТО

Парламентская ассамблея НАТО призвала предоставить нашему государству разрешение бить вглубь России. Кроме этого, в резолюции указано, что Украина должна как можно быстрее стать членом Альянса, а финансовую, военную и гуманитарную поддержку надо нарастить.

Потребности Украины в Альянсе слышат и хорошо понимают. Такое мнение 24 Каналу выразил советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что есть вопрос о скорости принятия нужных решений.

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Нужно два компонента

Важна политическая воля. К сожалению, сегодня этот ресурс в дефиците у многих представителей национальных элит. Поэтому принятие решений требует немало времени. К сожалению, страны НАТО не видели существенных проблем с тем, что на протяжении многих лет происходило в России. Все было четко понятно еще после выступления Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года.

Тогда российский диктатор впервые открыто сказал, что Россия не будет "мировым аутсайдером", выразил обеспокоенность из-за расширения НАТО и отметил военные возможности страны. Его выступление назвали "прологом к холодной войне" и вступлением на путь конфронтации с Западом.

Затем мы увидели экспансию на часть грузинской территории. Стало понятно, что Россия может развиваться только благодаря экспансии: коррупционно-экономической, информационно-пропагандистской, финансовой и милитаристской,

– отметил Михаил Подоляк.

Инертность с принятием решений понемногу исчезает, но долгое время западные лидеры просто перекладывали ответственность друг на друга. Они построили конструкцию, когда любое решение надо принимать только коллегиальным консенсусом. Брать на себя лидерские функции это не позволяло. Цена таких действий – вторжение России в Украину.

Стоит понимать, что замораживание боевых действий или попытка отдать России суверенную территорию Украины наоборот приведет к еще большей эскалации и масштабированию войны. Далее эти угрозы будут реализованы в конфликте всей объединенной Европы с Россией.

Понимание этого уже есть. Но кроме понимания, объяснений, правильных речей или резолюций нужна логистика. Это ключевое, ведь все упирается в скорость поставки ресурса,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Итак, нужно изменить два компонента – скорость поставки, а вместе с этим увеличить количество ресурсов, которые будут поступать на поле боя Украины.

Напомним, в резолюции также призвали усилить санкционную политику против России и обратили внимание на угрозы от сотрудничества страны-агрессора с КНДР. Указано, что Украине надо предоставить все средства для самозащиты.