Потреби України в Альянсі чують та добре розуміють. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що є питання щодо швидкості ухвалення потрібних рішень.

До теми "Томагавки" для України: НАТО закликало передати Україні ракети дальністю понад 5000 кілометрів

Потрібно два компоненти

Важливою є політична воля. На жаль, сьогодні цей ресурс у дефіциті в багатьох представників національних еліт. Через це ухвалення рішень потребує чимало часу. На жаль, країни НАТО не бачили суттєвих проблем з тим, що упродовж багатьох років відбувалося у Росії. Все було чітко зрозуміло ще після виступу Владіміра Путіна на Мюнхенській безпековій конференції 2007 року.

Тоді російський диктатор вперше відкрито сказав, що Росія не буде "світовим аутсайдером", висловив занепокоєння через розширення НАТО й наголосив на військових спроможностях країни. Його виступ назвали "прологом до холодної війни" та вступом на шлях конфронтації із Заходом.

Потім ми побачили експансію на частину грузинської території. Стало зрозуміло, що Росія може розвиватись тільки завдяки експансії: корупційно-економічній, інформаційно-пропагандистській, фінансовій та мілітарній,

– наголосив Михайло Подоляк.

Інертність з ухваленням рішень потрохи зникає, але довгий час західні лідери просто перекладали відповідальність одні на одних. Вони побудували конструкцію, коли будь-яке рішення треба ухвалювати тільки колегіальним консенсусом. Брати на себе лідерські функції це не дозволяло. Ціна таких дій – вторгнення Росії в Україну.

Варто розуміти, що замороження бойових дій чи спроба віддати Росії суверенну територію України навпаки призведе до ще більшої ескалації та масштабування війни. Далі ці загрози будуть реалізовані у конфлікті всієї об'єднаної Європи з Росією.

Розуміння цього вже є. Але окрім розуміння, пояснень, правильних промов чи резолюцій потрібна логістика. Це ключове, адже все впирається у швидкість постачання ресурсу,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Отже, потрібно змінити два компоненти – швидкість постачання, а разом з цим збільшити кількість ресурсів, які надходитимуть на поле бою України.

Нагадаємо, у резолюції також закликали посилити санкційну політику проти Росії та звернули увагу на загрози від співпраці країни-агресорки з КНДР. Вказано, що Україні треба надати всі засоби для самозахисту.