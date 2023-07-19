Украина должна стать 33 членом НАТО в следующем году, – Резников рассказал о символизме и знаках

Алексей Резников надеется, что в 2024 году Украина станет 33-м членом НАТО. Министр обороны объяснил, почему ему нравится эта цифра.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее выражал надежду, что наше государство станет 33-м членом НАТО, а Швеция – 32-м. На пресс-конференции 19 июля его попросили объяснить свою мысль.

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Что Резников думает о цифре 33

Глава Минобороны рассказал о символизме цифры 33. Впервые он увидел его в Литве. Когда министр был в Вильнюсе, он перед саммитом НАТО поднялся на Башню Гедимина. Тогда в литовской столице объявили программу в поддержку Украины и запустили в воздух 33 тысячи желто-голубых шаров. Резников увидел их с Башни Гедиминаса.

Это символ цифры 33, что Украина должна стать 33-м членом НАТО,

– заметил он.

Почему Украина должна быть в НАТО

, в 2024 году Украина будет отмечать свой 33-й День Независимости, что тоже может быть символическим.

Резников объяснил, почему нашему государству следует предоставить членство в Альянсе. Он напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 75-я годовщина НАТО. Североатлантический альянс создавался для противостояния агрессии СССР или России.

Как пояснил министр, Украина – это единственное на сегодняшний день государство, имеющее практический опыт успешного военного противостояния так называемой "второй армии мира". По его мнению, других аргументов для приглашения нашей страны в НАТО больше не требуется. Ведь украинский опыт, способности и совместимость со странами Альянса говорят о том, что они должны быть заинтересованы в членстве Украины. Также он назвал будущую победу нашей страны в войне с Россией "важной домашней задачей".

Что думают в США о вступлении Украины в НАТО