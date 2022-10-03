Вступление Украины в НАТО поддержали 9 стран: какой следующий шаг следует предпринять для присоединения

Недавно представители 9 стран НАТО поддержали стремление Украины вступить в Альянс. Если говорить в целом, то из 32 государств-членов НАТО около 28-29 готовы безоговорочно поддержать вступление Украины. Проблемы могут возникнуть всего с несколькими странами.

Об этом 24 каналу рассказал глава общественной организации "Украина в НАТО" и член Атлантического совета Юрий Романюк. По его словам, проблемы могут возникнуть с Венгрией. Также есть подозрения относительно правительства в Греции, которое, правда, может изменить свое мнение после финансовой помощи от США, ЕС или МВФ на 1-2 миллиарда долларов.

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Некоторые политологи гипотетически предполагают, что могут возникнуть проблемы с новым коалиционным правительством Италии. Его представители могут давить на будущего премьера Джорджу Мэлони. Однако там тоже можно договориться.

Украине нужно выполнить "домашнее задание", которое она не очень хочет делать

Романюк отмечает, что после победы над Россией ни в одной стране НАТО не будет морального права отказать Украине во вступлении. Однако Киеву также нужно выполнить свое "домашнее задание". Если по военным критериям Вооруженные Силы – эталон, то по политическим еще есть некоторые задачи.

Украине нужно выполнить свою "домашнюю задачу", которую она не очень хочет выполнять, как минимум, последние 7 лет. Реформировать СБУ, демократизировать общество… Там много факторов, которые совпадают с копенгагенскими критериями для вступления в ЕС. Верховенство права, реформа судебной системы, прокуратуры и т.д.

– отметил Романюк.

Он признает, что Украина уже почти на 90% выполнила все критерии. Однако предстоит решить еще некоторые проблемные вопросы. На это достаточно 7-8 месяцев, чтобы к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится летом 2023 года, быть полностью готовыми.

Он подчеркивает, что эти критерии нельзя игнорировать. Нужно дальше работать над проблемными вопросами. Тогда Украина сможет просто и легко вступить в НАТО, как это произойдет в случае Швеции и Финляндии.

Юрий Романюк о следующем шаге для вступления Украины в НАТО: смотрите видео

Украина подала заявку на вступление в НАТО