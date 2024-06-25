Исторический день, – Зеленский о старте переговоров по вступлению в ЕС

В Люксембурге во вторник, 25 июня, начнется первое заседание межправительственной конференции, с которой стартуют переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот день историческим.

Прошло более двух лет, с тех пор, как Украина подписала заявку на вступление в ЕС. Это произошло 28 февраля 2022 года, а уже 25 июня 2024 года переговоры о вступлении наконец стартуют.

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С 25 июня будет отсчитываться старт членства Украины в ЕС

Глава государства отметил, что от этого дня будет отсчитываться старт членства Украины в Евросоюзе.

Именно от сегодняшнего дня будет отсчитываться старт нашего членства в Евросоюзе: первая межправительственная конференция Украины и ЕС – уже сегодня,

– написал Владимир Зеленский.

Он назвал этот день историческим, ведь Украина перейдет "к фактическим, реальным переговорам с Европейским Союзом относительно членства".

Гарант государства также поблагодарил каждого, кто продолжает все это время защищать Украину, и команду, которая работает над тем, чтобы наше государство стало частью Европейского Союза.

Нас уже никогда не сбить с пути в объединенную Европу, в наш общий дом – всех европейских наций. Дом, который должен быть мирным,

– добавил Зеленский.