Словакия не будет препятствовать Украине на пути в ЕС, – Фицо
Словакия не будет чинить препятствий на пути Украины в Европейский союз (ЕС). Братислава хочет помочь нашему государству в евроинтеграции.
Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил во время пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Она состоялась сегодня, 11 апреля, информирует 24 Канал.
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Словакия не будет препятствовать Украине на пути в Евросоюз
Фицо анонсировал, что Словакия примет участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии с 15 по 16 июня.
Подытоживая встречу с украинским коллегой, Фицо заявил, что стороны сегодня одобрили дорожную карту по сотрудничеству между странами.
Кроме этого, премьер выступил с осуждением российской агрессии, заявив, что вторжение было нарушением международных соглашений. Фицо добавил, что Киев и Братислава могут сотрудничать в гуманитарной и гражданской сферах.
Также Фицо заверил, что Словакия не будет препятствовать Украине на пути в Евросоюз. Он выразил поддержку Украине на ее пути в ЕС.
Мы не являемся страной, которая будет чинить препятствия на вашем пути. Наоборот, мы хотим помочь,
– заверил Фицо.
В Словакии избрали нового президента: какова его позиция по Украине
- В субботу 6 апреля в Словакии прошел второй тур президентских выборов. Победу во втором туре одержал уже бывший спикер парламента Петер Пеллегрини.
- За кресло президента Словакии Пеллегрини соревновался с прозападным экс-министром МИД Иваном Корчоком.
- По теме войны в Украине Пеллегрини называл себя "кандидатом мира" и обещает не дать "втянуть Словакию в войну". Вслед за Фицо он выступает против помощи Украине в противостоянии российской агрессии.
- Во время последних президентских дебатов Пеллегрини также призвал к "немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров" России и Украины.