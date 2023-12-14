Это нужно изменить немедленно: что препятствует важным решениям ЕС

В Брюсселе проходит саммит Европейского совета. На нем будут решать без преувеличения судьбоносные для Украины вопросы. В частности, о начале переговоров о вступлении в ЕС. Однако существуют определенные опасения.

Главным препятствием на пути к принятию решения является позиция лидера Венгрии Виктор Орбан. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, объяснив, как в ЕС могут обуздать Венгрию.

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Главная проблема ЕС

Начавшийся 14 декабря саммит в Брюсселе могут продлить на день из-за объема работы. В частности, на встрече должно быть принято решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС.

Это очень важный процесс для Украины, мы ожидаем начала переговоров. Но и для Европейского Союза это также важно, ведь в Брюсселе понимают, что ЕС сейчас переживает политический кризис.

– заметил Максим Несвитайлов.

Причиной тому есть стремительная популярность в странах ЕС популистических и радикальных партий. В большинстве своем они выступают против Европейского Союза, призывая сосредоточиться на национальных вопросах.

Это проблема не только Восточной Европы, даже в Нидерландах на парламентских выборах победила антиевропейская ультраправая Партия свободы. В дальнейшем такая тенденция может распространяться на другие страны ЕС.

"Нужно что-то менять и оперативно работать. Но это невозможно из-за составной бюрократии Евросоюза, в частности, из-за правила консенсуса, права вето, существующего у каждой страны ЕС. Это чрезвычайно усложняет работу", – подчеркнул политолог.

В Брюсселе откровенно признают существующую сейчас проблему. Европарламент же проголосовал за резолюцию, чтобы перейти к принципу квалифицированного большинства. В то же время, реализация этого принципа может быть довольно непростой.

Квалифицированное большинство

Это количество голосов, необходимых для принятия решений в Совете ЕС по процедуре большинства (в отличие от единодушного способа). Совет состоит из 27 министров – по одному от каждого государства ЕС. Но голоса государств-членов имеют разные весовые коэффициенты в соответствии с количеством населения этих стран с определенной поправкой, позволяющей маленьким государствам иметь гарантированное минимальное представительство.

Опасный пример

Сейчас Европейский Союз оказался в ситуации, когда один только президент Венгрии Виктор Орбан откровенным шантажом и манипуляциями, ставит всех в неудобное положение.

Вместо того чтобы как-то давить на него, вводить санкции, чтобы все соответствовало тем принципам, которые есть в Европейском Союзе, ЕС идет на уступки. Таким образом показывают, что шантаж работает, с ними можно так говорить и дают пример другим странам,

– подчеркнул Несвитайлов.

В частности, примером Венгрии может воспользоваться Словакия во главе с пророссийским премьер-министром Робертом Фицо.

Заметим, что ранее Евросоюз заблокировал помощь Венгрии из-за нарушений прав человека и несовершенства судебной системы в стране. Также против Венгрии вводили санкции, чтобы она навела порядок с выявленными проблемами. Однако Орбан лишь усугубляет кризис в ЕС.

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