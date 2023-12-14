Головною перепоною на шляху до прийняття рішення є позиція лідера Угорщини Віктора Орбана. Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, пояснивши, як у ЄС можуть приборкати Угорщину.

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Головна проблема ЄС

Саміт у Брюсселі, який розпочався 14 грудня, можуть подовжити на день через обсяг роботи. Зокрема, на зустрічі мають ухвалити рішення щодо початку переговорів про членство України в ЄС.

Це надзвичайно важливий процес для України, ми очікуємо початку переговорів. Але й для Європейського Союзу це також важливо, адже у Брюсселі розуміють, що ЄС зараз переживає політичну кризу,

– зауважив Максим Несвітайлов.

Причиною цьому є стрімка популярність у країнах ЄС популістичних та радикальних партій. Здебільшого вони виступають проти Європейського Союзу, закликаючи зосередитись на національних питаннях.

Це проблема не лише Східної Європи, навіть у Нідерландах на парламентських виборах перемогла антиєвропейська ультраправа "Партія свободи". Надалі така тенденція може поширюватись іншими країнами ЄС.

"Потрібно щось змінювати та оперативно працювати. Але це неможливо через складену бюрократію Євросоюзу, зокрема, через правило консенсусу, права вето, яке існує у кожної країни ЄС. Це надзвичайно ускладнює роботу", – наголосив політолог.

У Брюсселі відверто визнають проблему, яка зараз існує. А Європарламент проголосував за резолюцію, аби перейти до принципу кваліфікованої більшості. Водночас реалізація цього принципу може бути доволі непростою.

Кваліфікована більшість

Це кількість голосів, необхідних для ухвалення рішень в Раді ЄС за процедурою більшості (на відміну від одностайного способу). Рада складається з 27 міністрів – по одному від кожної держави ЄС. Але голоси держав-членів мають різні вагові коефіцієнти відповідно до кількості населення цих країн з певною поправкою, яка дає змогу маленьким державам мати гарантоване мінімальне представництво.

Небезпечний приклад

Тож зараз Європейський Союз опинився в ситуації, коли один лиш президент Угорщини Віктор Орбан відвертим шантажем та маніпуляціями, ставить усіх в незручне становище.

Замість того, щоб якось тиснути на нього, вводити санкції, аби все відповідало тим принципам, які є у Європейському Союзу, ЄС йде на поступки. У такий спосіб показують, що шантаж працює, з ними можна так говорити й дають приклад іншим країнам,

– підкреслив Несвітайлов.

Зокрема, прикладом Угорщини може скористатись Словаччина на чолі з проросійським прем'єр-міністром Робертом Фіцо.

Зауважимо, що раніше Євросоюз заблокував допомогу Угорщині через певні порушення прав людини та недосконалість судової системи в країні. Також проти Угорщини вводили санкції, аби вона навела лад із виявленими проблемами. Однак натомість Орбан лише поглиблює кризу в ЄС.

Маніпуляції Угорщини: що відомо