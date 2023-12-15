День начался со скандальных заявлений и угроз: репортаж со второго дня саммита в Брюсселе

Лидеры ЕС 14 декабря приняли историческое решение – начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе. Следующий день работы Евросовета начался с новых заявлений венгерского премьера Виктора Орбана, который продолжает настаивать на том, что Украина якобы не может стать членом ЕС.

Об этом рассказал ведущий 24 Канала Алексей Печий, заметив, что Орбан будет всячески мешать членству Украины в ЕС. Кроме того, Венгрия блокирует решение о выделении Украине 50 миллиардов финансовой помощи, которую должны были согласовать еще накануне.

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Что происходит в Брюсселе

В первый день саммита 14 декабря президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что решение о начале переговоров по членству в ЕС Украины и Молдовы было принято практически единогласно. Лишь один лидер с этим не согласился, но и не возразил. Речь идет о Викторе Орбане, который покинул зал во время голосования.

Что касается финансовой помощи Украине, то уже сейчас ясно, что этот вопрос будет отложен как минимум до начала следующего года. Европейские политики заявляют, что вернутся к нему в январе 2024 года.

26 лидеров соглашаются с тем, что поддержка Украины необходима. Просмотр бюджета предусматривает предложенный пакет на 50 миллиардов евро, а также расходы на миграцию, оборону и другие приоритеты. Мы вернемся к этому вопросу в начале нового года и попытаемся получить единодушие,

– сказал Шарль Мишель.

О чем заявил Орбан

Утром 15 декабря Виктор Орбан сказал, что часами пытался убедить европейских лидеров не подписывать начало переговоров с Украиной. Впрочем, его якобы заверили, что Венгрия от этого ничего не потеряет. Неофициально европейские политики рассказывают, что Орбан на протяжении этих нескольких часов просто молчал, а когда пришло время голосования, то покинул зал, чтобы другие 26 лидеров приняли решение.

Теперь Орбан угрожает, что через венгерский парламент может заблокировать вступление Украины в ЕС на любом этапе. Впрочем, он говорит об этом не в здании Европарламента, а на венгерском радио.

Это плохая форма помощи, но у других стран было два серьезных аргумента, которые нужно было принять во внимание. Первое, что их 26, а мы одни. А второе, что Венгрия ничего не теряет, потому что за ней остается последнее слово,

– сказал Виктор Орбан.

Однако другие лидеры ЕС более позитивны по поводу переговоров с Украиной. К примеру, президент Литвы уверяет, что европейские политики должны праздновать будущее присоединение Украины и Молдовы к ЕС.

"Это невероятный политический процесс. Только вчера мы обсуждали вопросы проектов переговоров. Сегодня мы празднуем. Этот политический сигнал было необходимо послать нашим друзьям, особенно в Украине, ведь эта страна находится в состоянии войны", – сказал Гитанас Науседа.

Кроме того, Виктор Орбан уверяет, что Украина якобы не может получать большие суммы помощи из бюджета ЕС, поскольку еще не является частью блока. Однако другие лидеры уверяют, что помощь все-таки можно направить вне бюджета ЕС в случае, если Венгрия будет продолжать свою блокаду.

Что будет с помощью Украины

Венгерский премьер стремится получить еще 21 миллиард евро, которые остаются заблокированы, из-за нарушения Венгрией верховенства права. В общей сложности сумма замороженных средств составляла 31 миллиард, но накануне саммита Орбану удалось разблокировать 10 миллиардов.

Есть два возможных сценария для того, чтобы Украина получила помощь. Первое – это финансирование меньшими траншами, за которые будут ежегодно голосовать до 2027-го.

Второй сценарий – выделение финансирования национальными правительствами. Тогда каждая страна будет самостоятельно выделять средства. Представитель Венгрии анонимно заявил, что на такой сценарий Будапешт может согласиться.

Также в кулуарах можно узнать, что лидерам ЕС уже надоела позиция Орбана, который единогласно пытается заблокировать ключевые решения Европейского Союза. Президент Литвы отметил, что одна страна не может держать в заложниках других 26 лидеров.

Через несколько недель могут произойти вещи, которые могут изменить мнение Венгрии. Я считаю, что самое главное, чтобы Украина получила деньги вовремя. Никто не планирует ждать до марта или апреля,

– сказал президент Литвы.

Следовательно, можно подытожить, что ключевые вопросы, связанные с Украиной, решили вчера. Сегодня 15 декабря внимание будет сосредоточено на Ближнем Востоке и внутренних вопросах ЕС.

Украина на пути к вступлению в Евросоюз