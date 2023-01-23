Украина и ЕС должны начать предвступительные переговоры до конца этого года, – Кулеба
Источник:Министерство иностранных дел
Наше государство ожидает ощутимые практические результаты Саммита Украина – ЕС и положительную оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Перевступительные переговоры должны начаться до конца 2023 года.
Об этом во время онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел ЕС заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует 24 Канал.
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"Никакие игры или узкие политические интересы не должны воспрепятствовать"
Кулеба отметил, что у нашего государства высокие ожидания от Саммита Украина – ЕС, который запланирован на 3 февраля, и совместного заседания Правительства Украины и Колледжа ЕС накануне.
"Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий", – подчеркнул министр. Также он добавил, что Украина финализует выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад уже этой весной.
Кроме того, наше государство ожидает включения положительной оценки своих усилий по выполнению рекомендаций в итоговую декларацию Саммита.
Мы убеждены, что предвступительные переговоры должны начаться как можно скорее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии. Украина прилагает максимум усилий, и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны воспрепятствовать,
– подчеркнул Кулеба.
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Зеленский рассказал, когда Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС
- 19 января в Киев с рабочим визитом прибыл президент Евросовета Шарль Мишель. Он встретился с Владимиром Зеленским и обсудил условия и сроки вступления Украины в ЕС.
- Позже на пресс-конференции президент заявил, что Украина уже в этом году должна выйти на начало переговоров по поводу будущего членства в Евросоюзе.
- Зеленский отметил: "Для членства Украины в ЕС есть все необходимые предпосылки. У нас есть большая мотивация и желание. Мы идем вперед".
- Также он выразил надежду, что следующим шагом по пути Украины в ЕС может стать промежуточная положительная оценка Евросоюзом усилий украинской стороны.