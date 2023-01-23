Украина и ЕС должны начать предвступительные переговоры до конца этого года, – Кулеба

Наше государство ожидает ощутимые практические результаты Саммита Украина – ЕС и положительную оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Перевступительные переговоры должны начаться до конца 2023 года.

Об этом во время онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел ЕС заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует 24 Канал.

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"Никакие игры или узкие политические интересы не должны воспрепятствовать"

Кулеба отметил, что у нашего государства высокие ожидания от Саммита Украина – ЕС, который запланирован на 3 февраля, и совместного заседания Правительства Украины и Колледжа ЕС накануне.

"Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий", – подчеркнул министр. Также он добавил, что Украина финализует выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад уже этой весной.

Кроме того, наше государство ожидает включения положительной оценки своих усилий по выполнению рекомендаций в итоговую декларацию Саммита.

Мы убеждены, что предвступительные переговоры должны начаться как можно скорее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии. Украина прилагает максимум усилий, и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны воспрепятствовать,

– подчеркнул Кулеба.

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