Выполняет две задачи: почему Орбан нагнетает ситуацию вокруг Украины и ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает ЕС вместо начала переговоров о вступлении Украины сначала установить с ней отношения стратегического партнерства. О самом факте переговоров он озвучивал неоднозначные заявления, называя их несвоевременными и несерьезными.

Венгрия стремится получить 30 миллиардов долларов от ЕС, которые заблокированы из-за того, что страна не выполнила определенные реформы. Об этом 24 Канала рассказал политолог Игорь Рейтерович, добавив, что таким фактом можно частично объяснить высказывания Орбана по отношению к Украине.

К теме Момент X для дипломатии: почему эта неделя может стать определяющей для Украины в 2024 году

С чем связана позиция Венгрии

Один из чиновников Люксембурга даже сказал, что если бы при вступлении Венгрии в ЕС руководствовались теми критериями, которые сегодня страна пытается выдвинуть Украине, Венгрия до сих пор не стала бы членом организации.

Это абсолютная правда. Сегодня Орбан просто манипулирует всеми этими вещами, решая две задачи. Он "выбивает" дополнительные преференции для своей страны, а также хочет с одной стороны сохранить статус евроскептика, а с другой – сохранить неформальные отношения с Россией в будущем.

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Орбан надеется, что после войны Россия будет помнить, что Венгрия фактически "подыгрывала" ей, встречалась с ее представителями и была определенным проводником российских интересов в ЕС. Однако венгерскому премьеру еще предстоит остаться в должности столько времени, потому что процесс возвращения России в сообщество цивилизованных государств растянется на многие годы.

"Все же он поддерживает такую позицию и мы видим, что чем ближе к саммиту ЕС, ты больше он пытается нагнетать ситуацию. Возможно, это для того, чтобы получить максимальные преференции и казаться человеком, который для своего электората сделал все возможное", – добавил политолог.

Одна страна не может блокировать инициативу ЕС

Следует подчеркнуть, что если 14 декабря во время саммита Евросоюз не сможет дать однозначный ответ о вступлении Украины, то это в первую очередь станет проблемой самого ЕС. Ведь подтвердит огромный институциональный кризис, в котором он находится, а также проблемы внутри организации. К тому же они спровоцированы ее членами.

Многие европейские государства это понимают. Они отдают себе отчет, что Венгрия пытается создать плохой прецедент, который негативно повлияет на ЕС. Поэтому им нужно объединиться и применить все механизмы, чтобы изменить ситуацию.

– сказал Рейтерович.

Когда Орбан говорит, что не знает всех последствий вступления Украины в ЕС, то снова манипулирует. Ведь известно, что вступление не состоится ни через месяц, ни через год.

Венгрия должна понять, что одна из стран не может блокировать инициативу всего Европейского Союза. Это неправильно и недемократично. Начало переговоров с Украиной и Молдовой для ЕС является правильным и необходимым решением, потому что таким образом можно получить толчок для дальнейшего развития.

Действительно, много средств будет идти в Украину, как до сих пор идет в Венгрию. Но с другой стороны, ЕС получит дополнительный стимул для роста. К примеру, даже в вопросе восстановления Украины. Это дело дорогое, но с экономической точки зрения выгодно для европейских стран,

– заметил политолог.

Он добавил, что кроме этого Украина является большим рынком с точки зрения производства и сбыта. Даже несмотря на войну, мы сохраняем достаточно высокий уровень покупательной способности. Украинский рынок точно не уступает венгерскому, а по некоторым пунктам, возможно, даже преобладает.

Позиция Орбана по отношению к Украине