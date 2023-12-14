Угорщина прагне отримати 30 мільярдів доларів від ЄС, які заблоковані через те, що країна не виконала певні реформи. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, додавши, що таким фактом можна частково пояснити висловлювання Орбана щодо України.

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З чим пов'язана позиція Угорщини

Один із чиновників Люксембургу навіть сказав, що якби під час вступу Угорщини в ЄС керувалися тими критеріями, які сьогодні країна намагається висунути Україні, то Угорщина досі не стала б членом організації.

Це абсолютна правда. Сьогодні Орбан просто маніпулює усіма цими речами, вирішуючи два завдання. Він "вибиває" додаткові преференції для своєї країни, а також хоче з одного боку зберегти статус євроскептика, а з іншого – зберегти неформальні стосунки з Росією у майбутньому,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Орбан сподівається, що після закінчення війни Росія пам'ятатиме, що Угорщина фактично "підігравала" їй, зустрічалася з її представниками та була певним провідником російських інтересів у ЄС. Однак угорському прем'єру ще потрібно залишитися на посаді стільки часу, бо процес повернення Росії до спільноти цивілізованих держав розтягнеться на багато років.

"Все ж він підтримує таку позицію і ми бачимо, що чим ближче до саміту ЄС, ти більше він намагається нагнітати ситуацію. Можливо, це для того, щоб отримати максимальні преференції та здаватися людиною, яка для свого електорату зробила все можливе", – додав політолог.

Одна країна не може блокувати ініціативу ЄС

Варто підкреслити, що якщо 14 грудня під час саміту Євросоюз не зможе дати однозначну відповідь щодо вступу України, то це найперше стане проблемою самого ЄС. Адже підтвердить величезну інституційну кризу, у якій він перебуває, а також проблеми, які є всередині організації. До того ж вони спровоковані її членами.

Багато європейських держав це розуміють. Вони усвідомлюють, що Угорщина намагається створити поганий прецедент, який негативно вплине на ЄС. Тому їм треба об'єднатися та застосувати всі механізми, щоб змінити ситуацію,

– сказав Рейтерович.

Коли Орбан говорить, що не знає всіх наслідків від вступу України в ЄС, то знову маніпулює. Адже відомо, що вступу не відбудеться ні за місяць, ні за рік.

Угорщина має зрозуміти, що одна країна не може блокувати ініціативу всього Європейського Союзу. Це неправильно та не демократично. Щобільше початок переговорів з Україною та Молдовою для ЄС є правильним та необхідним рішенням, бо у такий спосіб можна отримати поштовх для подальшого розвитку.

Справді багато коштів йтиме в Україну, як досі йде в Угорщину. Але з іншого боку ЄС отримає додатковий стимул для росту. Наприклад, навіть у питанні відбудови України. Ця справа дорога, але з економічного погляду вигідна для європейських країн,

– зауважив політолог.

Він додав, що крім цього, Україна є великим ринком з погляду виробництва та збуту. Навіть попри війну ми зберігаємо досить високий рівень купівельної спроможності. Український ринок точно не поступається угорському, а за деякими пунктами, можливо, навіть його переважає.

Позиція Орбана щодо України