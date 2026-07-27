"Без Бандеры": вице-премьер Польши выдвинул Украине условие для вступления в ЕС

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет стать членом Европейского Союза без разрешения исторических противоречий с Польшей. В то же время он подчеркнул, что Варшава и дальше будет поддерживать Украину в войне против России.

Об этом он сказал в интервью для Wirtualna Polska .

Что сказали в Польше о вступлении Украины в ЕС?

По словам польского чиновника, европейское сообщество не может строиться на исторических фигурах или событиях, которые, по его мнению, противоречат его ценностям. Например, он привел Хорватию, Германию и Францию, отметив, что в этих странах не прославляют деятелей, связанных с трагическими страницами Второй мировой войны.

Украина не войдет в ЕС с Бандерой на своем флаге,

– отметил он.

Косиняк-Камыш также отметил, что исторические вопросы не будут единственным препятствием на пути Украины в ЕС. По его мнению, сложными остаются антикоррупционные реформы, а также адаптация украинского аграрного сектора к стандартам Европейского союза. Он отметил, что переговоры о вступлении Украины могут длиться много лет и не будут скорыми. Польша, по его словам, будет настойчиво отстаивать свои интересы, в частности в сфере сельского хозяйства.

В то же время польский вице-премьер подчеркнул, что Варшава продолжит поддерживать Украину в войне против России. Он также объяснил рост антиукраинских настроений в Польше усталостью общества от войны и деятельностью российских бот-сетей.

Напомним, экономист Олег Пендзин считает, что главная причина обострения отношений между Украиной и Польшей не в исторических спорах, а в экономической конкуренции. По его словам, польские фермеры опасаются, что после вступления Украины в ЕС потеряют часть европейских аграрных дотаций, поэтому исторические темы, в частности, Волынская трагедия и УПА, используют как инструмент для замедления евроинтеграции Украины. Эксперт также отметил, что напряжение может усиливаться в преддверии парламентских выборов в Польше в 2027 году.