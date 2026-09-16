Сикорский выступает против проведения в Польше референдума о вступлении Украины в ЕС

Глава МИД Польши прокомментировал возможность проведения референдума по вопросу евроинтеграции Украины. Радослав Сикорский считает, что в Польше нет необходимости проводить общенациональное голосование по этому вопросу.

Однако в некоторых странах такая процедура может иметь место. Об этом глава МИД рассказал в интервью "Украинской правде".

Что сказал Сикорский?

Журналисты спросили у министра иностранных дел, может ли Польша принять решение о проведении референдума по вопросу евроинтеграции Украины. Они отметили, что такая процедура может быть проведена в некоторых странах.

Политик ответил, что его стране нет необходимости проводить референдум по вопросу о том, соглашаться ли на вступление Украины в Европейский Союз.

В Польше это не является обязательным, но в некоторых странах – так, вы правы,

– ответил Сикорский.

После чего журналисты спросили, может ли Варшава рассмотреть такую возможность. На что глава МИД ответил отрицательно.

Нет в этом необходимости. К тому же опыт британцев доказывает, что с референдумами нужно быть осторожными,

– пошутил министр.

Обратите внимание! Вероятно, Сикорский имел в виду референдум о выходе Великобритании из ЕС в июне 2016 года. Тогда 51,89 % жителей проголосовали за Brexit. Однако выход из Евросоюза не оправдал ожиданий многих британцев, а само Соединенное Королевство пережило ряд кризисов.

В том же интервью политик также затронул вопрос о чествовании героев УПА. Министр иностранных дел призвал Украину проявлять большую осторожность при выборе национальных героев из прошлого, чтобы избежать новых исторических споров.

По его словам, чествование личностей с неоднозначной репутацией или причастностью к военным преступлениям может вызвать острую реакцию за рубежом и усилить напряженность в двусторонних отношениях.