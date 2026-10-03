Об этом он заявил в интервью немецкому изданию WELT.

Что заявил Рама?

Премьер выразил сомнение в том, что Украина сможет вступить в ЕС по классическому сценарию.

Посмотрите на Украину. То, что ей обещают, – это брехня. По обычной процедуре вступления, со всеми критериями, ее никогда не примут. Все это знают,

– заявил Рама.

По его словам, европейским политикам следует отказаться от чрезмерной бюрократии и проявить больше смелости в стратегических решениях.

Рама предложил изменить сам подход к расширению ЕС. Вместо многолетнего прохождения формальных процедур стоит позволить Украине работать совместно со странами Евросоюза и приближать полноправное членство на основе реальных результатов.

В то же время без внутренних изменений и ускорения процессов Евросоюз рискует превратиться в "Титаник".

Отдельно премьер-министр Албании выступил за отмену права вето отдельных государств в ЕС. По его мнению, в условиях глобальной конкуренции с США, Китаем и Индией недопустимо, чтобы одна страна могла блокировать решения всего объединения.

Албания в настоящее время является одним из кандидатов на вступление в ЕС среди стран Западных Балкан. В Брюсселе и государствах-членах ориентируются на 2030 год как на возможный срок следующего расширения Евросоюза.

В то же время в отношении Украины в ЕС продолжают подчеркивать необходимость выполнения установленных процедур и проведения необходимых реформ.

Напомним, Брюссель впервые готовит " индивидуальные дорожные карты " для четырех наиболее успешных государств-кандидатов на вступление в Европейский Союз. Среди них есть и Украина. Документы будут содержать четкие требования к реформам и ориентировочные даты завершения переговорного процесса.