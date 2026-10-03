Про це він заявив під час інтерв'ю німецькому виданню WELT.

Що заявив Рама?

Прем’єр висловив сумнів у тому, що Україна зможе вступити до ЄС за класичним сценарієм.

Подивіться на Україну. Те, що їй обіцяють, – це брехня. За звичайною процедурою вступу, з усіма критеріями її ніколи не приймуть. Усі це знають,

– заявив Рама.

За його словами, європейським політикам варто відмовитися від надмірної бюрократії та проявити більше сміливості у стратегічних рішеннях.

Рама запропонував змінити сам підхід до розширення ЄС. Замість багаторічного проходження формальних процедур варто дозволити Україні працювати спільно з країнами Євросоюзу та наближати повноправне членство за реальними результатами.

Водночас без внутрішніх змін та прискорення процесів Євросоюз ризикує перетворитися на "Титанік".

Окремо прем’єр Албанії виступив за скасування права вето окремих держав у ЄС. На його думку, в умовах глобальної конкуренції зі США, Китаєм та Індією неприпустимо, щоб одна країна могла блокувати рішення всього об’єднання.

Албанія наразі є одним із кандидатів на вступ до ЄС серед країн Західних Балкан. У Брюсселі та державах-членах орієнтуються на 2030 рік як можливий термін наступного розширення Євросоюзу.

Водночас щодо України в ЄС продовжують наголошувати на необхідності виконання визначених процедур та проведення необхідних реформ.

Нагадаємо, Брюссель вперше готує індивідуальні дорожні карти для чотирьох найуспішніших держав-кандидатів на приєднання до Європейського Союзу. Серед них є і Україна. Документи міститимуть чіткі вимоги до реформ та орієнтовні дати завершення переговорного процесу.