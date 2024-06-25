У каждой страны своя история: чей путь в Евросоюз больше всего напоминает украинский
В Люксембурге 25 июня, начнется заседание межправительственной конференции, с которой стартуют переговоры о вступлении Украины в ЕС. Хотя каждая страна имеет свой особый путь, вступление Украины может напоминать историю наших соседей.
Говорится о Польше, с которой наша страна имеет сходные признаки. Такое мнение 24 Каналу высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что ни одна страна не начинала свой путь в ЕС в состоянии войны.
Смотрите также Украина непременно будет полноправным членом ЕС, – Зеленский о старте переговоров о вступлении Зеленский о старте переговоров о вступлении
Чей путь напоминает украинский
По словам Огрызко, каждая страна – это отдельная история, другой путь и требования. Маленькие по территориям Эстонию или Латвию сравнить с Украиной очень трудно.
Путь нашей страны в ЕС может напоминать историю Польши. Наши страны относительно соизмеримы по населению и территории. Хотя украинский сельскохозяйственный профиль Европа захочет "пообрезать со всех сторон". Ведь Украина в этом плане является большим конкурентом для всех европейских стран.
Что-то похожее на польский путь нас ждет, хотя далеко не во всем,
– подчеркнул экс-министр Украины.
Украина имеет уникальный путь
Ни одно государство, кроме нашей, не начинало свой путь в Евросоюз в состоянии войны с Россией. Именно поэтому Украина будет демонстрировать свой особый путь.
Это нам возможно немного поможет, с точки зрения солидарности и того, что Европейский Союз будет возможно прикрывать глаза на некоторые темы,
– отметил Огрызко.
Какая существует угроза
По словам экс-министра, от переговорной команды будет зависеть, насколько быстро Украина сможет пройти этот путь. Однако потом будет угроза со стороны Венгрии, а именно пророссийского премьер-министра Виктора Орбана, который может блокировать процесс. Возможно Украине удастся его обойти путем уже согласованных элементов.
Однако все это впереди, поэтому не будем забегать вперед,
– отметил Огрызко.