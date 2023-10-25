Боррель объяснил, что было бы, если бы Украина уже сейчас была членом Евросоюза

Украина продолжает свой путь к членству в Евросоюзе. Представитель этого блока рассказал, что было бы, если бы Украина стала членом ЕС уже сейчас.

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что если бы Украина сегодня присоединилась к Европейскому союзу, получила бы все поступления из его бюджета. Об этом Боррель сообщил во время пресс-конференции "Европа и мир", передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Другие государства станут донорами

По словам Борреля, когда лидеры Европейского Союза решили, что будущее Украины в ЕС, они отдавали себе отчет в том, что это означает большое изменение в функционировании самого ЕС.

Если Украина станет членом Европейского Союза завтра, то будет только одно государство-член, которое сможет получать чистые деньги – все остальные будут чистыми донорами.

– сказал Боррель.

Боррель подчеркнул, что перед расширением внутри ЕС должны произойти не только финансовые и институциональные изменения, но и геополитические.

Украина – ЕС: как продвигается интеграция