По словам венгерского дипломата, страна добилась включения всех своих условий в переговорные рамки. Отметим, что их приняли 14 июня.
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Венгрия согласовала переговорные рамки
Петер Сийярто заявил, что после "ожесточенных дискуссий" в ЕС согласились, чтобы в переговорных рамках для Украины содержались все требования Венгрии по соблюдению прав национальных меньшинств.
Некоторые государства-члены не хотели слышать об этом условии, но мы четко дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств сохранять свою национальную идентичность, пользоваться родным языком и учиться на родном языке,
– указал Сийярто.
По словам главы МИД Венгрии, теперь в переговорных рамках указано, что Украина "должна вернуть венграм Закарпатья права, отобранные у них за последние годы".
Вступление Украины в ЕС
- Постоянные представители государств-членов Евросоюза 14 июня принципиально одобрили переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы. Отмечалось, что бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции уже в конце этого месяца, в частности, 25 июня.
- Еврокомиссия поддержала начало переговоров по вступлению Украины. Наше государство выполнило все 4 рекомендации, которые получила от Европейской комиссии в ноябре прошлого года. Решение ожидают уже в этом месяце.
- Начало переговоров о вступлении не означает быстрого приема в ЕС и не дает 100-процентных гарантий на вступление. Ход и продолжительность переговоров зависят как от хода реформ в стране-кандидате и политической воли стран Евросоюза.