По словам венгерского дипломата, страна добилась включения всех своих условий в переговорные рамки. Отметим, что их приняли 14 июня.

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Венгрия согласовала переговорные рамки

Петер Сийярто заявил, что после "ожесточенных дискуссий" в ЕС согласились, чтобы в переговорных рамках для Украины содержались все требования Венгрии по соблюдению прав национальных меньшинств.

Некоторые государства-члены не хотели слышать об этом условии, но мы четко дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств сохранять свою национальную идентичность, пользоваться родным языком и учиться на родном языке,

– указал Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, теперь в переговорных рамках указано, что Украина "должна вернуть венграм Закарпатья права, отобранные у них за последние годы".

Вступление Украины в ЕС