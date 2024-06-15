За словами угорського дипломата, країна домоглася включення всіх своїх умов у переговорні рамки. Зазначимо, що їх ухвалили 14 червня.

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Угорщина погодила переговорні рамки

Петер Сіярто заявив, що після "запеклих дискусій" в ЄС погодились, щоб у переговорних рамках для України містились усі вимоги Угорщини стосовно дотримання прав національних меншин

Деякі держави-члени не хотіли чути про цю умову, але ми чітко дали зрозуміти, що наполягаємо на відновленні прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою,

– вказав Сійярто.

За словами голови МЗС Угорщини, тепер у переговорних рамках вказано, що Україна "повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки".

Вступ України в ЄС