За словами угорського дипломата, країна домоглася включення всіх своїх умов у переговорні рамки. Зазначимо, що їх ухвалили 14 червня.
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Угорщина погодила переговорні рамки
Петер Сіярто заявив, що після "запеклих дискусій" в ЄС погодились, щоб у переговорних рамках для України містились усі вимоги Угорщини стосовно дотримання прав національних меншин
Деякі держави-члени не хотіли чути про цю умову, але ми чітко дали зрозуміти, що наполягаємо на відновленні прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою,
– вказав Сійярто.
За словами голови МЗС Угорщини, тепер у переговорних рамках вказано, що Україна "повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки".
Вступ України в ЄС
- Постійні представники держав-членів Євросоюзу 14 червня принципово схвалили переговорні рамки про вступ України та Молдови. Зазначалося, що бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції вже наприкінці цього місяця, зокрема, 25 червня.
- Єврокомісія підтримала початок переговорів щодо вступу України. Наша держава виконала всі 4 рекомендації, які отримала від Європейської комісії в листопаді минулого року. На рішення очікують вже цього місяця.
- Початок переговорів про вступ не означає швидкого прийому до ЄС і не дає 100-відсоткових гарантій на вступ. Хід та тривалість переговорів залежать як від ходу реформ у країні-кандидатці та політичної волі країн Євросоюзу.