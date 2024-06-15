За словами угорського дипломата, країна домоглася включення всіх своїх умов у переговорні рамки. Зазначимо, що їх ухвалили 14 червня.

Дивіться також Глобальний саміт миру, а не поразки: чому Росію не запросили та за яких умов можливі переговори

Угорщина погодила переговорні рамки

Петер Сіярто заявив, що після "запеклих дискусій" в ЄС погодились, щоб у переговорних рамках для України містились усі вимоги Угорщини стосовно дотримання прав національних меншин

Деякі держави-члени не хотіли чути про цю умову, але ми чітко дали зрозуміти, що наполягаємо на відновленні прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою,
– вказав Сійярто.

За словами голови МЗС Угорщини, тепер у переговорних рамках вказано, що Україна "повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки".

Вступ України в ЄС

  • Постійні представники держав-членів Євросоюзу 14 червня принципово схвалили переговорні рамки про вступ України та Молдови. Зазначалося, що бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції вже наприкінці цього місяця, зокрема, 25 червня.
  • Єврокомісія підтримала початок переговорів щодо вступу України. Наша держава виконала всі 4 рекомендації, які отримала від Європейської комісії в листопаді минулого року. На рішення очікують вже цього місяця.
  • Початок переговорів про вступ не означає швидкого прийому до ЄС і не дає 100-відсоткових гарантій на вступ. Хід та тривалість переговорів залежать як від ходу реформ у країні-кандидатці та політичної волі країн Євросоюзу.